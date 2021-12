Governo do Estado reforça equipes para prestar socorro às vítimas de enchentes

Vinte e cinco cidades do interior baiano decretaram situação de emergência devido às chuvas que vem acontecendo desde o final de novembro em todo o estado. Com isso, integrantes do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia que estavam de férias ou licença, e tenham condições de atuar, foram convocados a retornar ao trabalho, a partir desta quinta-feira (9), para participar da força tarefa.

As unidades da corporação localizadas no interior se transformaram em pontos de coleta de donativos para os desabrigados.

Em Teixeira de Freitas, cerca de 50 bombeiros militares de Salvador, Itabuna e Ilhéus, além de duas aeronaves do Grupamento Aéreo da Polícia Militar (GRAER) atuam para reforçar o trabalho de buscas por desaparecidos, além de dar apoio nas demais ocorrências relacionadas às fortes chuvas que caem na região.



A Superintendência de Proteção e Defesa Civil do Estado da Bahia (SUDEC) também enviou, na manhã desta quinta-feira (9), três caminhões ao extremo sul do estado com carregamentos de água, colchões, lençóis travesseiros, lonas e cestas básicas. Os produtos serão entregues em Itamaraju e, de lá, seguirão para os outros municípios atingidos pelas chuvas.



A SUDEC também segue com as avaliações técnicas sobre a dimensão dos danos humanos, ambientais e materiais provocados pelos temporais.

De acordo com nota, o governador Rui Costa visitará a região atingida pelas enchentes, assim que houver condições de tráfego aéreo seguro.

Municípios que decretaram Situação de Emergência:

1- Eunápolis

2- Itacaré

3 - Itarantim

4- Mundo Novo

5- Baixa Grande

6- Marcionilio de Souza

7- Anagé

8- Itapetinga

9- Iaçu

10- Itabela

11- Ibicuí

12- Jequiriçá

13- Itambé

14- Encruzilhada

15- Ribeira do Pombal

16- Itamaraju

17- Teixeira de Freitas

18- Medeiros Neto

19- Camacan

20- Canavieiras

21- Vereda

22- Guaratinga

23- Jucuruçu

24- Macarani

25- Cocos