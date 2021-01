Governo e Prefeitura de Salvador decidem não decretar ponto facultativo no Carnaval

O Governo do Estado e a Prefeitura de Salvador anunciaram, nesta terça-feira (26), que não haverá ponto facultativo nas datas em que seria comemorado o Carnaval deste ano. A decisão em conjunto é a partir do entendimento de que não há motivo para decretar ponto facultativo nos dias em que se comemoraria o carnaval deste ano.

Um decreto estadual de 1981 estabelece como ponto facultativo a segunda, terça e quarta-feira (até meio-dia). Entretanto, em 2021, por conta da pandemia e cancelamento da festa em fevereiro, os servidores do estado e do munícipio terão o expediente mantido.

Com essa decisão, o poder público pretende desestimular a ocorrência de qualquer evento que possa gerar aglomeração e influenciar no aumento do número de vítimas da Covid.



Não haverá ponto facultativo na segunda e terça de carnaval esse ano. A decisão foi tomada agora há pouco, após reunião com o governador do estado. Faço um apelo para vocês evitarem qualquer tipo de aglomeração. Não podemos baixar a guarda contra o coronavírus. — Bruno Reis (@brunoreisba) January 26, 2021

“Desde o início da pandemia, a nossa prioridade é salvar vidas. Já temos uma luz no fim do túnel: a vacina. Mas, enquanto não houver a imunização de todos, precisamos evitar aglomerações, redobrar os cuidados com a higiene e usar máscaras. Graças a Deus, ao trabalho das nossas equipes e à conscientização da população, estamos muito próximos de vencer a batalha contra a Covid-19 e virar essa página da nossa história, voltando à normalidade com total segurança”, declarou o prefeito Bruno Reis.