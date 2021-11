Governo está avaliando reajuste de servidores e aposentados, diz Rui

Os servidores do governo do estado devem ter reajuste da remuneração. Segundo o governador, a gestão está avaliando o quanto seria esse percentual, que só deve entrar em vigor no próximo ano.

"Estamos estudando com a Secretaria da Fazenda e da Administração sobre as possibilidades de alteração dos salários dos servidores. Nós faremos algo sim e devemos anunciar em breve. Estamos fazendo várias simulações. Desde que assumi, tenho extrema responsabilidade com as finanças, me comprometi a manter a evolução dos salários sempre acima da inflação e mantivemos isso", disse o governador durante entrevista à Rádio Sociedade, nesta terça-feira (30).

O reajuste deve entrar em vigor em janeiro de 2022. "Até 31 de dezembro não é possível aplicar nada porque a lei federal proíbe, mas a partir de janeiro é possível. Então, estamos fazendo cálculos e vendo alternativas para servidores ativos e aposentados também", concluiu.