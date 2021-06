Governo Federal entrega novo contorno rodoviário na BR-135 em Coribe 

A BR-135, na altura de Coribe, no oeste da Bahia, ganhou um novo contorno rodoviário, após o investimento do Governo Federal de R$ 8,5 milhões ao longo de 6,3 quilômetros de extensão.



A BR-135 é uma importante ligação do meio Norte do país com a região Sudeste e importante canal de escoamento da produção local de grãos, especialmente da Matopiba, região formada por áreas do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. A região se destaca no cultivo de grãos e fibras, especialmente soja, milho e algodão, mas também é conhecido pela pecuária e a produção de frutas



“Mais uma vez, estamos levando a logística onde ela é necessária. Sempre tratamos da BR-135 como uma prioridade do governo por se tratar de uma rodovia com caráter de integração nacional e de extrema importância para o desenvolvimento do Matopiba”, avalia o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas.



No trecho do contorno de Coribe, o Ministério da Infraestrutura, através do Departamento Nacional de Infraestrutura do Transporte (DNIT), executou obras de arte especiais, drenagem do terreno, serviços de terraplenagem, pavimentação das pistas principais e acostamentos, além da implantação de sinalização horizontal e vertical.



Em janeiro, o Governo Federal já havia concluído um trecho de 67 quilômetros de extensão da BR-135, entre os municípios de Jaborandi e Cocos, na Bahia, realizado o alargamento da ponte sobre o Riacho Seco e duplicado o acesso à travessia urbana de Coribe.