Governo federal entrega trecho de duplicação na BR-116, entre Feira e Santanópolis

O primeiro trecho de duplicação da BR-116, entre o posto Trevo, em Feira de Santana, e o acesso à cidade de Santanópolis, no sertão baiano, foi entregue nesta segunda-feira (12) pelo ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas.

O trecho aberto ao tráfego vai do km 403,8 ao km 413, no sentido Santa Bárbara e Serrinha. A rodovia é um importante eixo de ligação entre os municípios do centro-norte baiano e as obras de duplicação vão promover mais segurança aos usuários e melhorar o escoamento da produção. O investimento do Governo Federal na obra, por meio do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), é de R$ 358 milhões.

Tarcísio destacou a importância da liberação desse primeiro trecho para a economia da região e as perspectivas de avanço na obra até o fim do ano.

“São 9 km que estão sendo entregues hoje. Parece pouco, mas são os primeiros 9 km. A gente já verifica que tem terraplanagem pronta, que tem alguns trechos que estão com a primeira camada de asfalto. Então, significa que até o final do ano a gente vai estar entregando mais segmentos duplicados. A previsão, a depender da disponibilidade de recursos, é de mais 15 km entregues, e isso vai fazendo a diferença”, avaliou o ministro.

(Foto: Ascom/Minfra) (Foto: Ascom/Minfra) (Foto: Ascom/Minfra)

O segmento liberado faz parte do lote de obras nº 6, que possui um total de 40,34 km de extensão e está localizado no trecho que liga Feira de Santana à cidade de Santa Bárbara. Além deste segmento, o lote 6 das obras de duplicação está, neste momento, com mais de 30 km de terraplenagem concluídos e 17 km em fase de pavimentação.

A expectativa do Dnit é concluir 24 km duplicados na rodovia federal até o fim de 2020. Nas obras de duplicação também está prevista a construção de quatro viadutos, duas pontes e 12 passarelas. A BR-116 é uma das principais rodovias brasileiras. Ela tem início em Fortaleza (CE) e termina na cidade de Jaguarão (RS), próximo à fronteira com o Uruguai. As obras de duplicação em andamento visam auxiliar no desenvolvimento regional e na redução de acidentes.

A duplicação trará, ainda, benefícios como o escoamento de diversos insumos para o nordeste brasileiro e a redução do tempo de viagens. Quando concluída, evitará o acúmulo de veículos na região da zona urbana de Feira de Santana, dando vazão ao tráfego intenso. Durante essa fase de construção, os empregos diretos gerados somam cerca de 350, com reflexos positivos na economia da região.

BR-101/BA

Durante esta visita à Bahia, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, e o diretor-executivo do Dnit, Euclides Bandeira, também vão acompanhar as obras de duplicação da BR-101/BA. Os serviços correspondem aos lotes 3 e 4, com a restauração e duplicação de 40,8 km da rodovia. As equipes do Dnit atuam entre os municípios de Aramari, Teodoro Sampaio, Coração de Maria e Conceição de Jacuípe.

As obras de duplicação encontram-se com mais de 90% dos serviços de terraplanagem concluídos. Com investimentos de aproximadamente R$ 243 milhões, os serviços desse trecho têm previsão de término em dezembro de 2021. A rodovia abrange o grande polo industrial da região Nordeste com mais de 150 mil habitantes, fábricas de grande porte e plantações de eucalipto para indústria de celulose e carvão vegetal, até a BR-324.

A BR-101 é um dos principais corredores rodoviários do Brasil, pois corta o país de Norte a Sul, atravessando 12 estados. A estrada recebe mais de 12 mil veículos por dia, dos quais 60% são relacionados ao transporte de cargas. Com informações da assessoria de comunicação do Ministério da Infraestrutura.