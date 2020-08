Governo inaugura escola em comunidade quilombola em Campo Formoso

O governo estadual inaugurou, na manhã desta quarta-feira (12), uma escola para mais de 600 estudantes no povoado quilombola Lage dos Negros, na cidade de Campo Formoso, no norte da Bahia. A comunidade fica a quase 100 Km do município e agora possui um novo prédio escolar com seis salas de aula. A obra teve investimento superior a R$ 3,5 milhões e foi entregue com a presença do governador Rui Costa.

Batizado de Colégio Estadual Quilombola Luís José dos Santos, o espaço ainda conta com futebol society, quadra coberta, biblioteca, laboratórios, auditório e refeitório. De acordo com o governador, a nova escola deve transformar a realidade de ensino no local e a infraestrutura poderá ser compartilhada com a população para a realização de eventos esportivos e culturais.

"A escola tem infraestrutura e capacidade para atender, além dos alunos matriculados, as famílias e toda a comunidade. O colégio poderá ser utilizado por todos como um equipamento de integração, principalmente em atividades que envolvam a cultura e o esporte", destacou Rui Costa.

A entrega da obra acontece no mesmo dia em que se comemoram os 222 anos da Revolta dos Búzios, uma data considerada simbólica para o secretário estadual de Educação, Jerônimo Rodrigues. O secretário lembrou na ocasião que o programa do governo prevê a construção de 60 novas escolas, inclusive voltadas para a Educação Quilombola e suas modalidades.

"Em fevereiro, entregamos a Escola Estadual do Campo Anderson França, que fica no Assentamento Jaci Rocha, em Prado, onde foram investidos R$ 3,7 milhões. Agora, entregamos esta belíssima escola em Lage dos Negros. Acreditamos que podemos unir a sabedoria ancestral e tradicional com as novas ferramentas de aprendizagem, criando uma formação que preserve a história e valorize o indivíduo. Por isso, temos um prédio completo que vai qualificar a Educação Quilombola e integrará a comunidade de Lage dos Negros", contou.

O povoado de Lage dos Negros reúne 24 comunidades remanescentes de quilombos e foi fundado em meados do século XIX por Luís José dos Santos, um escravo que conseguiu comprar as terras de um senhor de engenho. Em Campo Formoso, além do colégio inaugurado nesta quarta existe ainda o Colégio Estadual do Campo de São Tomé, no distrito de São Tomé.

(Foto: Mateus Pereira/GOVBA) (Foto: Mateus Pereira/GOVBA)

Mais entregas

Ainda na cidade de Campo Formoso, o governador realizou uma vistoria e inaugurou a obra na sede, no entorno da Lagoa dos Sonhos, que recebeu investimento de R$ 1,5 milhão. O lugar é o primeiro parque ecológico da cidade e foi batizado de Parque da Lagoa. O ambiente possui uma pista de cooper com 850 metros e uma ciclovia com 750 metros de extensão, incluindo paisagismo.

Na área também foram instalados uma praça com quadra poliesportiva, quiosques e parque infantil. "Essa é uma área belíssima. Poucas cidades têm o privilégio de ter uma lagoa como essa ou um dique. É uma obra que fica como legado para a população de Campo Formoso e para as futuras gerações", disse Rui.

As intervenções ainda contemplaram projeto de iluminação ao longo da lagoa, drenagem superficial e área de estacionamento. Duas vias que dão acesso ao novo parque ecológico foram requalificadas com a instalação de piso intertravado que ajudam a reduzir a velocidade dos veículos e garantir a tranquilidade dos pedestres.

O governador também entregou uma nova ambulância para o município e realizou a inauguração da ampliação do Sistema Simplificado de Abastecimento de Água da sede de Campo Formoso e da localidade de Poços. O investimento para garantir o acesso à água é de R$ 5 milhões.