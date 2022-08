Governo muda concurso para delegado da Polícia Civil para o dia 11 de setembro

O governo do estado alterou a data das provas para cargo de delegado do concurso da Polícia Civil da Bahia, atendendo recomendação do Ministério Público. As provas objetivas e discursivas, que estavam marcadas para o dia 21 de agosto, agora serão no dia 11 de setembro. O concurso é para 150 vagas. A alteração foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) do sábado (6).

As provas aconteceriam inicialmente no último dia 24, ao lado das provas para escrivão e investigador, mas foram suspensas após uma troca de cadernos. Em seguida, as provas foram remarcadas para o dia 21 de agosto, mas o MP recomendou ampliar o prazo para os candidatos.

O concurso da Polícia Civil vai oferecer ao todo mil vagas - 150 para escrivão e 700 para investigador, além das 150 para delegado. O novo cronograma pode ser conferido no Portal do Servidor (www.portaldoservidor.ba.gov.br), bem como no site da instituição que organiza as provas, o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), no www.ibfc.org.br.

Provas

O concurso público será feito em dois turnos. Pela manhã, as provas objetivas acontecerão a partir das 8h, com portões fechados às 7h45. No período da tarde, as provas discursivas terão início às 14h, com portões fechados às 13h45. Os candidatos deverão comparecer com 60 minutos de antecedência, pelo menos, trazendo documento de identificação com foto, cartão de convocação e comprovante de vacinação, conforme edital, além de caneta esferográfica de tinta azul ou preta.

Vale destacar que aquele candidato que não apresentar documento de identificação original como foto e comprovante de vacinação não poderá fazer as provas e será eliminado do concurso. Ainda é recomendado que o candidato utilize máscara de proteção individual ao ingressar no local de realização das provas.