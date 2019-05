Governo notifica Kleber Mendonça Filho para devolver R$ 2,2 mi de 'O Som ao Redor'

O Ministério da Cidadania, através da Secretaria de Audiovisual, publicou no Diário Oficial nesta sexta uma notificação para que produtores devolvam verbas captadas em editais para os cofres públicos por conta de reprovação nas contas apresentadas. Uma das empresas citadas é a Cinemascópio, da produtora Emilie Lesclaux e do diretor pernambucano Kleber Mendonça Filho.

O pedido é de devolução de R$ 2,242 milhões, que são os valores corrigidos captados pelo filme O Som ao Redor, de 2013. Segundo a notificação, os citados têm até 30 dias para devolverem os recursos ou 10 dias para recorrerem da reprovação do projeto: “(...) ficam notificados os responsáveis abaixo nominados para, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação desta notificação, encaminhar à Secretaria do Audiovisual da Secretaria Especial da Cultura - Ministério da Cidadania, (...) o comprovante da devolução do valor impugnado na análise da prestação de contas”.

A reprovação da prestação de contas do filme de Kleber Mendonça se dá porque a captação para O Som ao Redor extrapolou os limites exigidos pelo edital – o filme deveria custar, no máximo R$ 1,3 milhão (R$ 1 milhão enviados pelo Minc, R$ 300 mil enviados pela Petrobras), mas foi aprovado em outro edital público, no Governo de Pernambuco, e seu orçamento chegou a R$ 1,7 milhão.

Segundo a defesa de Kleber, a produção de um filme está sujeita a imprevistos e alterações no orçamento. Ainda segundo eles, o aumento do orçamento do filme foi aprovado pela Agência Nacional do Cinema (Ancine) após a mudança ter sido comunicada à Secretaria do Audiovisual.

O Som ao Redor foi um dos filmes mais elogiados pela crítica brasileira e internacional em 2013, chegando a ser o indicado do Brasil para o Oscar 2014, apesar de não ter chegado a indicação do prêmios.

Kleber Mendonça se prepara atualmente para exibir o seu novo filme, Bacurau, dirigido com Juliano Dornelles na mostra competitiva do Festival de Cannes, o principal do cinema do mundo.

Outros produtores notificados

Além de O Som ao Redor, outros projetos também foram notificados por conta da reprovação da prestação de contas: Toca, Maestro, de Zoe Yasmine Miranda Sá Dall'Igna; Noites em Claro, de Pedro Tércio Olivotti; A Liga dos Canelas Pretas e Documentário sobre a vida e obra do Senador Guido Mondim, ambos da Play Vídeo Produtora; Caso Letícia, de José Roberto Nogueira de Sousa; Mulher na Melhor Idade, da Michele F. Guimarães Produções e Eventos ME; o 8º Festival de Cinema de Maringá 2011, de Pery Vianna Cavalcanti; Caro Francis - Um Olhar Afetivo sobre a Provocação, da Comalt - Comunicação Alternativa; Caminhos de Pedra, de Angela Martins; Caminhos da Democracia, da Hiperativa Brasil Marketing e Produção de Eventos LTDA; e Dialética para Todos, da Mégaron LTDA. As informações são do Jornal do Commércio.