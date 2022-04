Governo promove troca na Polícia Federal na Bahia

O delegado Leandro Almada da Costa foi nomeado à chefia da Superintendência Regional da Polícia Federal na Bahia. A PF não informou quando a posse deve acontecer.

A delegada Virgínia Vieira Rodrigues Palharini, portanto, deixa o cargo, e retorna para a antiga lotação, na Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado (DICOR), em Brasília. A PF não informou o motivo da troca na chefia.

Há um ano, em abril de 2021, Leandro Almada foi nomeado como superintendente da Polícia Federal de Amazonas, mesmo cargo que começou a ocupar na Bahia.

Ele assumiu o comando da PF no Amazonas após Alexandre Saraiva, que ocupava o cargo, ter pedido ao Supremo Tribunal Federal (STF) que investigasse o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles.

O novo superintendente possui graduação em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), além de experiências como delegado de Polícia Civil, entre 1997 e 2007, e da Polícia Federal, entre 2008 e 2021.

Também já ocupou o cargo de corregedor-Geral do Sistema de Segurança Pública do Estado do Amazonas e Diretor de Operações da SEOPI/MJSP, em 2020.