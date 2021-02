Governo prorroga decreto que proíbe shows e aulas presenciais na Bahia até 14 de março

No dia em que a Bahia bateu o recorde de mortes por covid-19 desde o início da pandemia, com 137 óbitos, e que começa a valer a o lockdown parcial em todo estado, o Governo do Estado anunciou a prorrogação do decreto que proíbe shows e aulas nas unidades de ensino das redes pública e privada em toda a Bahia.



A determinação agora vai até 14 de março. O decreto nº 19.586 venceria no próximo domingo (28). A prorrogação será publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) deste sábado (27).



Com isso, segue proibido a realização de atividades com público superior a 200 pessoas, como passeatas, feiras, circos, eventos científicos, desportivos e religiosos. Shows e festas, públicas ou privadas, seguem proibidos independentemente do número de participantes.



Anteriormente, o decreto permitia cerimônias de casamento e solenidades de formatura podem ser realizadas desde que limitadas a até 200 pessoas. No entanto, com o lockdown em vigor até a manhã de segunda (1), todas essas atividades estão proibidas.



Também estão suspensos, até segunda-feira (1), outros tipos de eventos e atividades, independentemente do número de participantes e horário, que envolvam aglomerações, como, atividades religiosas, bem como aulas em academias de dança e ginástica.

Além disso, estão proibidas atividades esportivas coletivas amadoras, já as práticas individuais estão permitidas desde que não gerem aglomerações. Na publicação, o governo deve definir quando essas atividades serão liberadas.



O decreto nº 19.586 também suspende as atividades de recadastramento de servidores inativos e pensionistas que fazem aniversário nos meses de janeiro, fevereiro e março. A suspensão do recadastramento tem como principal objetivo preservar idosos e pessoas em grupos de risco, mais vulneráveis ao novo coronavírus, evitando o deslocamento a uma unidade da Rede SAC para validar seus dados cadastrais junto à Previdência Estadual.