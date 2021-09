Governo reconhece maior área de proteção ambiental privada da Bahia

As reservas naturais Japurá e Falcão foram reconhecidas pelo Governo da Bahia como Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs). As áreas, com 534,2476 e 937,3177 hectares (ha), respectivamente, pertencem à Bracell.

A Falcão é o maior espaço natural privado reconhecido pela gestão baiana. Localizadas no município de Esplanada, as reservas são importantes espaços de preservação da fauna e da flora silvestres.

Além dessas reservas, a Bracell tem outras duas RPPNs aprovadas pela União, por meio do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), sendo uma delas a Reserva da Lontra, a maior área de conservação privada do Litoral Norte baiano, com seus 1.377 hectares. A outra é a Pedra de São José, no município de Mata de São João.

Existem ainda oito áreas da empresa que aguardam reconhecimento: a Lua Alta (605 ha) e Jaboticaba (198 ha), no município do Conde; a Subaumirim Gleba A (1.607 ha), Subaumirim Gleba B (107 ha), Subaumirim Gleba C (632 ha) e Cachoeira (529ha), em Entre Rios, e Raiz Gleba A (678 ha) e Raiz Gleba B (731 ha), em Água Fria.