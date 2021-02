Governo suspende jogos de futebol no estado; Bahia x Santos tem permissão especial

O Governo do Estado anunciou, na noite desta quarta (24), a proibição da realização de partidas de futebol na Bahia.



A decisão será publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira (25), como atualização do decreto que regulamenta as medidas de enfrentamento à Covid-19.



De acordo com o Governo do Estado, a partida entre Bahia e Santos, marcada para esta quinta-feira, pela última rodada do Campeonato Brasileiro, é a única partida de futebol autorizada no território baiano.



Além dos campeonatos profissionais (Baiano e Copa do Nordeste), a medida vale para disputas não profissionais em todo o estado.



O decreto é válido até domingo, 28 de janeiro.

Neste final de semana, além de dois jogos do Campeonato Baiano, Fluminense e Vitória da Conquista, e Jacuipense contra Juazeirense, o Vitória entraria em campo pela Copa do Nordeste, para enfrentar o Santa Cruz, no sábado, no Barradão.

O Bahia tem compromisso contra o Salgueiro, no domingo, no estado do Ceará.

Nesta quinta-feira, o governador Rui Costa deve anunciar novas medidas de restrição no estado. Na noite desta quarta (24), o prefeito Bruno Reis afirmou que as medidas devem valer de 17h de sexta (26) até 5h da segunda (1).