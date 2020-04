Governo suspende viagens de ferry-boat durante a Semana Santa

Quem tem costume de pegar o ferry-boat e curtir uns dias de folga durante a Semana Santa terá que adiar os planos. Nesta quarta-feira (1) o governador Rui Costa anunciou a suspensão do transporte durante o feriado da Semana Santa, de quinta a domingo.

“Essa decisão foi tomada para evitar que as pessoas se desloquem de Salvador, cidade com o maior número de casos da Covid-19, para o interior e a Ilha, bem como a aglomeração de pessoas. Lembrando sempre que o momento é de isolamento”, afirmou o gestor estadual durante o programa Papo Correria, transmitido ao vivo pela internet.

Em boletim mais recente divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesab), Salvador aparece com mais de 60% dos pacientes que testaram positivo para a Covid-19. Ao todo, são 132 infectados pelo novo coronavírus na capital baiana, além de duas mortes já confirmadas.

Já em toda a Bahia, são 217 vítimas da doença. Estes números contabilizam todos os registros de janeiro até as 17 horas desta terça-feira (31). Ao todo, 17 pessoas estão curadas e 42 encontram-se internadas. Além disso, 1.393 casos foram descartados após exames.

Transporte intermunicipal

Além da suspensão nas viagens de ferry-boat, Rui Costa também aproveitou para falar sobre a liberação do transporte intermunicipal durante o período da pandemia. De acordo com o governador, as cidades que já possuem casos da doença e completem 14 dias ininterruptos sem o registro de novos casos, terão o transporte intermunicipal restabelecido.

“Por exemplo, hoje Barreiras completou 11 dias sem registrar novos casos, se a cidade completar 14 dias, iremos liberar o transporte intermunicipal, mas somente com destino às cidades que não tenham casos da doença confirmados”.