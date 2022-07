Grade de janela solta e menino de 5 anos cai do 1º andar

Uma criança de 5 anos ficou gravemente ferida depois de cair da janela do 1º andar de uma casa em Itabuna, na região sul do estado. O menino estava no local com a mãe e um irmão visitando a avó, que mora Rua Santa Rita Vanjory, no bairro São Caetano.

O acidente aconteceu no final da manhã. Segundo a TV Santa Cruz, o garoto brincava quando decidiu sentar na janela e se apoiar na grade. O equipamento acabou se soltando e despencando, junto com o menino.

De acordo com os vizinhos, o garoto ficou desacordado e sangrando muito. Ele foi socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e levado para o Hospital Manoel Novaes. O estado de saúde não foi divulgado.