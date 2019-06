Gramado da Fonte Nova sob críticas dos técnicos; COL rebate

O estado do gramado da Fonte Nova é motivo de preocupação para a Seleção Brasileira e para as demais equipes que jogarão em Salvador. O tema veio à tona após a partida entre Argentina e Colômbia, no sábado (15), com os técnicos das duas seleções reclamando: “É lamentável o estado do campo, principalmente depois do segundo tempo. Imaginem na segunda e terceira partida que tivermos aqui. Deixou muito a desejar para ter uma boa partida de futebol”, disse Lionel Scaloni, da Argentina. O Comitê Organizador Local enviou nota rebatendo as críticas: “O gramado da Arena Fonte Nova está em excelentes condições, atendendo todos os requisitos como altura do corte, tração, umidade, compactação e resistência. Durante todo o jogo a bola rolou sem nenhuma dificuldade”, ressaltou.

Público baixo, preços lá no alto

Apesar da presença maciça de torcedores colombianos, o público na Fonte Nova no primeiro jogo da Copa América foi considerado pequeno: apenas 34.950 pessoas - a capacidade é de mais de 40 mil. De fato, foi possível notar vários espaços vazios na arquibancada durante a partida. O mesmo foi visto na estreia do Brasil, diante da Bolívia, no Morumbi: apenas 46.342 pagantes. Para as duas partidas os ingressos foram dados como esgotados no site oficial de vendas. Quem foi ao jogo reclamou, sobretudo, dos valores praticados com bebidas. Uma lata de cerveja saía por R$ 12 ou R$ 14 e um refrigerante por R$ 8. Na Fonte Nova tinha também acarajé, aos preços de R$ 14 com camarão e R$ 12 sem camarão.

Cenas de violência na partida

Outro episódio que chamou atenção em Argentina x Colômbia foi a briga entre torcedores colombianos no setor leste da arquibancada. A cena foi gravada por outros torcedores e se espalhou nas redes sociais. Os policiais foram chamados no local e intervieram. Os torcedores ao redor comemoraram. Em outro vídeo, um policial bate num torcedor colombiano com um cassetete. O vídeo também circulou nas redes sociais após a partida.

‘El Largo de Santana’

Após a vitória sobre a Argentina, os torcedores da Colômbia invadiram o Rio Vermelho na noite do último sábado (15). No Largo de Santana, as camisas amarelas tomaram todas as mesas. Para fazer os colombianos se sentirem mais em casa ainda, alguns bares colocaram músicas em espanhol para tocar. Um garçom festejava: segundo ele, os colombianos gastam muito mais do que os argentinos na hora de consumir cerveja e petiscos.

Nada de faixas nas arquibancadas

Acostumados a levarem para seus estádios faixas com os escudos dos seus clubes ou com os bairros onde vivem, os torcedores argentinos e colombianos encheram a Fonte Nova com os adereços no último sábado. Durante a partida, porém, foi possível notar que a organização do jogo estava se dirigindo às arquibancadas e retirando as tradicionais faixas.

Primo de Messi na Fonte Nova

Alguns torcedores baianos – seja de Bahia ou de Vitória – identificaram uma presença um tanto ilustre nas arquibancadas da Fonte Nova: o atacante Maxi Biancucchi. A presença foi registrada nas redes sociais. Vale lembrar que o ex-jogador da dupla baiana é primo de Messi, como ficou conhecido. Ele foi visitar o craque na concentração da seleção argentina.