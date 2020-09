Gravação de Anitta no Forte São Marcelo foi para MTV Miaw

Junto com sua equipe de bailarinas e de mulheres percussionistas da Banda Didá, a cantora Anitta gravou uma performance do hit "Me Gusta" no Forte de São Marcelo, em Salvador, nesta última segunda-feira (21). A gravação inédita, diretamente do cartão postal da capital baiana, foi para ser exibida na noite desta quinta-feira (24) na premiação brasileira MTV Miaw 2020, às 22h, no canal da emissora.

O clipe da música “Me Gusta”, que conta com a participação de Cardi B e Myke Towers, foi gravado no Pelourinho e ganhou grande destaque na imprensa internacional. Segundo Anitta, ela vem pesquisando ritmos de todo o Brasil para suas músicas e se encanta com o que é produzido na Bahia. A escolha do Forte foi ideia da sua equipe. “Quando cheguei aqui, fiquei encantada, o lugar é maravilhoso”, disse ela.

O secretário Fausto Franco disse que é uma grande honra receber uma artista do porte de Anitta. “Foi uma ebulição nas redes sociais desde que Anitta lançou esse clipe aqui, pela segunda vez, em Salvador. Isso é um grande chamariz para a Bahia e para o Brasil”, comentou.

(Foto: Paula Fróes/GOVBA)

Baianidade

A baianidade presente no clipe da música e na performance para a premiação está representada pela participação da Banda Didá, formada apenas por mulheres. “O vídeo fala sobre mulheres, então a gente queria que fossem representantes femininas, é claro. Eu soube de toda a história do Didá, amei”, disse Anitta.

(Foto: Paula Fróes/GOVBA)

Para a percussionista e diretora de Projetos da Banda Didá, Vivian Caroline, participar do clipe é uma oportunidade grandiosa de divulgação para o mundo.

“Quando aparece a Didá num clipe, o Pelourinho aparece, o Mestre Neguinho do Samba aparece, a nossa genialidade aparece, as oportunidades de trabalho surgem. Então, esse negócio de uma sobe e puxa a outra fica muito explicito no trabalho, que além de tudo faz a gente dançar, faz o nosso tambor mexer e nos dá muita alegria”. Vivian Caroline conta que, a princípio, eram apenas cinco percussionistas convidadas. “Quando a Anitta viu, pediu mais participação nossa, hoje temos 30 mulheres participando aqui”, revelou.