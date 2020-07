Gravações de 'Amor de Mãe' devem voltar neste mês, diz colunista

As gravações de "Amor de Mãe", novela das '9' da Globo, devem retornar já em meados de julho. Segundo a colunista Patricia Kogut, de O Globo, a segunda fase da trama deve ser reduzida, com apenas mais 25 capítulos focados na história central.

O elenco e uma equipe reduzida deverão ficar isolados num hotel enquanto as gravações se desenrolam. As crianças não vão contracenar com os mais velhos, que, aliás, não farão externas. Alguns atores que viajaram para outros estados poderão não voltar ao ar.

Antes da quarentena, a autora da trama, Manuela Dias, já tinha finalizado alguns blocos de capítulos. Foi preciso alterar esses textos para adaptar as cenas à nova realidade. A determinação da emissora é evitar cenas que reúnam muitos atores.

A direção da Globo tem feito reuniões pela internet com as equipes de dramaturgia para comunicar os protocolos contra a Covid-19. Entre as medidas previstas estão testagem e medição de temperatura. Além disso, os atores precisarão se arrumar sozinhos e a circulação nos estúdios acontecerá com o uso de um crachá que indicará as áreas onde a pessoa pode estar.

A colunista também revela que, além de “Amor de mãe”, “Salve-se quem puder” deverá voltar a ser feita em breve. Já os trabalhos de “Nos tempos do imperador” ficaram para o ano que vem.