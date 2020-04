Grávida morre por coronavírus em Recife; bebê é retirado com vida e vai à UTI

Morreu na noite desde domingo (05), vítima da covid-19, a fisioterapeuta Viviane Albuquerque. A vítima, que é de Recife, estava grávida de 7 meses (31 semanas) no momento da morte. Segundo o Uol, o bebê foi retirado em procedimento cesariano na madrugada de ontem e está internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) em estado grave.

Foi o primeiro óbito de uma gestante por causa do novo coronavírus em Pernambuco. O mais recente boletim da secretaria de Saúde do estado informa 201 casos confirmados da doença e 21 mortes até esta tarde.

Ainda de acordo com o UOL, Viviane estava internada com quadro de tosse e febre desde o início da semana. Na segunda-feira, ela fez o teste para coronavírus e, na quinta-feira (02), recebeu o resultado positivo do exame. No mesmo dia, foi levada para a UTI.

No sábado (4), ela precisou ser entubada. Devido à gravidade do caso, os médicos decidiram fazer a cesárea e retirar o bebê na madrugada. Ainda não se sabe se a criança também foi infectada.

Segundo relatos de amigos, Viviane era saudável, fazia academia com frequência e atuava como profissional da saúde. Na última postagem que fez, no dia 25 de março, ela publicou uma foto em preto e branco no Instagram segurando a barriga, quando estava com 30 semanas de gestação.