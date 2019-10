Grávida relata invasão de tarado em banheiro do Aeroporto de Salvador

Uma publicitária de 32 anos viveu momentos de pânico no banheiro do Aeroporto de Salvador na noite de segunda-feira (2). Paula, que preferiu não dizer o sobrenome por questão de segurança, foi seguida por um tarado, que invadiu o banheiro e tentou observá-la pelo teto da cabine.

Grávida de 8 meses, a vítima tinha ido buscar o irmão no aeroporto quando decidiu ir ao sanitário. "Eu estava na área do desembarque, no térreo. Fui no banheiro mais próximo que achei, aquele perto do desembarque internacional. Só que estava bastante deserto, sem segurança, policial, nada. Fiquei com medo, mas estava apertada", relatou ao CORREIO.

Ao chegar no local, cruzou com um homem saindo do banheiro masculino. Entrou no feminino, que não tinha ninguém, e entrou em uma das cabines.

"Logo depois, entrou uma pessoa na cabine do lado. Me deu um pavor e, não sei por que, eu decidi olhar para cima e vi uma cabeça, uma pessoa me olhando. Foi muito rápido, como um vulto. A pessoa saiu correndo, se batendo em tudo e eu gritei muito", relembrou.

Assustada, a publicitária saiu correndo do local. No caminho, encontrou um rapaz que, por sua vez, contou a ela ter avistado um homem apressado, andando enquanto fechava o zíper da calça. Segundo ele, era um homem careca, que usava blusa verde de mangas compridas.

Paula comunicou o ocorrido a um segurança, que acionou outros profissionais. No estacionamento do aeroporto, um dos cobradores informou que um homem com as mesmas características apareceu apressado, pagou e saiu correndo.

A publicitária registrou um boletim de ocorrência no posto da Polícia Civil do terminal, logo após ser alertada por uma mulher que trabalha em uma casa de câmbio no local que a funcionária de outra loja já havia passado pela mesma situação.

Paula conta que, quando fazia a ocorrência, foi informada que os seguranças conseguiram a placa do carro do suspeito, o que deve ajudar na identificação.

"O aeroporto entrou em contato comigo, teve uma postura muito correta. Eles prometeram ceder imagens das câmeras de segurança e reforçar a vigilância no local", disse ela.

Por meio de nota, a concessionária do Aeroporto de Salvador disse que "se solidariza com a passageira e informa que já está dando apoio à mesma".

Acrescentou ainda que "o passageiro que passar por situação semelhante deve procurar o Posto da Polícia Civil, no andar térreo e registrar a ocorrência, bem como entrar em contato com a Ouvidoria da Concessionária".

A empresa responsável pelo terminal declarou também que "desde que a administração foi informada do ocorrido, a fiscalização foi reforçada, em conjunto com a Polícia Civil, Polícia Militar e Polícia Federal", e que "a Concessionária está atenta e sensível ao tema da violência contra a mulher e irá ministrar um seminário para a comunidade aeroportuária, para que todos possam estar atentos e atuar como agentes de proteção".

Também por meio de nota, a Polícia Civil informou que o procedimento foi encaminhado para a 12ª Delegacia (Itapuã), que vai apurar o caso. Confirmou ainda que já foram solicitadas as imagens das câmeras de segurança do local.