Grávida, Thais Carla posa nua com marido: 'Filho não planejado é presente'

Primeira bailarina plus size de Anitta, Thais Carla fez um ensaio nu ao lado do marido, Israel Reis. Grávida de 4 meses, a dançarina, que se mudou este ano para morar na Bahia, publicou uma imagem no Instagram em que aparece nua, ao lado do marido, que a beija na barriga em uma praia.

Os dois já são pais de Maria Clara, de 2 anos. Na publicação, Thais falou sobre a gravidez inesperada.

"Nem tudo na vida é planejado. Há coisas que nos pegam de surpresa, e trazem muitas felicidades. Um filho não planejado é um presente inesperado muito especial. É algo capaz de mudar completamente a vida. Por mais que em um primeiro momento a ideia possa assustar, tenha a certeza de que nada melhor poderia acontecer na sua vida. Só quem tem um filho sabe o que é o amor incondicional. E não importa quantos filhos você tenha, cada um é único e vai despertar em você emoções sem igual", declarou ela, que ainda não divulgou o sexo do bebê.

O ator Luis Lobianco comentou a publicação: "Uau!! Que coisa linda vocês. Revela, amplia e enquadra porque tanta beleza e amor não cabem no Instagram", disse. "Que Deus abençoe você e seu bebezinho, fiquei muito feliz quando soube da gravidez, vocês merecem toda felicidade do mundo", escreveu outra seguidora.