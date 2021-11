Gravuras Modelares

A Galeria Gravura Brasileira (SP) participa com obras de seu acervo da EAB FAIC 2021 – Nova York (Edição de Gravuras e Livros de Artistas). Trata-se de uma feira online de gravuras e livros de artistas. Integram a mostra pela instituição nove nomes: Renata Basile, Jacqueline Aramis, Ernesto Bonato, Ulysses Boscolo, Claudio Coropreso, Sheila Goloborotko, Marcelo Grassmann, Francisco Maringelli e Augusto Sampaio.

Renata Basile – É graduada em Artes Plásticas pela Fundação Armando Álvares Penteado, FAAP – 1986. Na feira, apresenta sua série Correnteza, gravura em metal e papel 78x35 cm, com imagem de 59 x 29 cm.

Jacqueline Aronis – Apresenta a obra Em Substância, gravura em metal – água forte e ponta seca, imagem 40 X 60 cm em papel. Diz que o limite de sua gravura é o indizível. O máximo possível ou o mínimo possível.

Ernesto Bonato – É gravador, fotógrafo, curador e professor. Bonoto apresenta a Série Deambulatórios (conchas), xilogravuras sobre papel Sekishu, num papel 64 x 64 cm e imagem 59 x 59 cm.

Ulysses Boscolo – Apresenta seu Jogo de Damas, uma caixa feita de compensado de sumaúma cru, dobradiças e parafusos 25 x 25 cm. Em seu interior encontra-se 15 xilogravuras medindo 7 x 11 cm, impressas manualmente em papel kozo.

Claudio Caropreso – Em seu trabalho gráfico, artista propõe a linguagem dos cartazes de rua e a própria história da arte. Apresenta um trabalho sem título, relevo e estêncil sobre papel 54 x 43 cm e imagens de 50 x 39 cm, edição 13, 2021.

Sheila Goloborotko – brasileira, radicada há 28 anos nos Estados Unidos, premiada com o Brooklyn Arts Council Regrant Aword em oito edições. Apresenta serigrafias sobre mylar. Participa dos dois centros tradicionais da gravura americana, o Brooklin Arts Council e o Pratt Institute.

Marcelo Grassmann – A Gravura Brasileira selecionou uma edição histórica, resumindo a totalidade das matrizes em metal realizadas pelo artista. A tiragem foi feita em papel Hahnemuhle, 300 gramas com tinta preparada com óxido de ferro e Azul da Prússia Charbonnel.

Fancisco Maringelli – Apresenta a Série Instante de Aconchego e Pausa na Esquina, xilogravura sobre papel chinês, medindo 69 x 94 cm, com imagem de 50 x 70 cm. Retém a cena urbana como agressiva no cortante da incisão e, ainda mais, na violência do movimento.

Augusto Sampaio – Pintor e gravador. Mostra a xilogravura Provável em papel 200 x 80 cm, imagem 185 x 62 cm. Trabalha com gravuras, vídeo e registros fotográficos de painéis de xilogravuras inseridos na paisagem urbana de cidades como Belo Horizonte, Recife, São Paulo e Amsterdã.