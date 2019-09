Grazi Massafera e Caio Castro curtem juntos no Rock in Rio

Grazi e Caio foram fotografados juntos (Foto: Reprodução)

Caio Castro e Grazi Massafera curtirar o Rock in Rio neste sábado (28) juntos, no meio do público. Embora os dois usassem boné, não se preocuparam em se esconder e trocaram carinhos e beijos sem disfarces, segundo o colunista Leo Dias, de Uol.

Os dois teriam começado a ficar no início de agosto. Desde então, já foram flagrados juntos algumas vezes - recentemente, em um final de semana em Ubatuba (SP). Na época, a assessoria de Grazi informou que não comentava a vida pessoal da atriz e a de Caio negou o romance.

Ontem, primeiro dia do Rock in Rio, Caio também foi ao festival, sozinho. Chegou tarde, apenas para acompanhar o último show - justamente o de Drake, principal atração dessa edição.