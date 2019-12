Gregore entra na mira de Flamengo e Palmeiras, diz empresário

Ao mesmo tempo em que busca peças para fortalecer o elenco para 2020, o Bahia vê a possibilidade de perder jogadores importantes. Entre os cobiçados no mercado está o volante Gregore. Titular absoluto do tricolor nos últimos dois anos, o jogador de 26 anos recebeu sondagens e a expectativa é que as conversas por ele avancem nos próximos dias.

Em contato com o CORREIO, o empresário de Gregore, Edson Khodor, afirmou que um dos interessados em contar com os serviços do volante é o Flamengo. Segundo ele, o time rubro-negro iniciou conversas, mas, se formalizar proposta, só fará após o Mundial de Clubes. O Flamengo entra em campo neste sábado (21), às 14h30, contra o Liverpool, na final do torneio, em Doha, no Catar.

"Temos alguns clubes interessados, o Flamengo é um deles. As conversas estão acontecendo, mas nada concreto até agora. As coisas só vão se resolver após o Mundial de Clubes", explicou Khodor.

Ainda de acordo com o representante do jogador, outro clube brasileiro que sondou o volante foi o Palmeiras. O clube paulista teria buscado informações sobre a situação de Gregore, que tem contrato com o Bahia até dezembro de 2021. Enquanto isso, outros dois clubes da Europa, que não foram revelados pelo empresário, também monitoram a situação.

Nos últimos dias surgiu a especulação de que o Seattle Sounders, dos Estados Unidos, mandou um emissário ao Brasil para acompanhar partidas de Gregore durante o Campeonato Brasileiro. Mas, de acordo com apuração do CORREIO, o futebol dos Estados Unidos não está entre as opções para o futuro do volante.

Alvo constante

Essa não é a primeira vez que Gregore é alvo no mercado. No final do ano passado, o jogador recebeu sondagens do próprio Flamengo, do Cruzeiro e de times da Turquia.

Já em 2019, o Atlético-MG chegou a apresentar proposta formal de compra do volante. Na ocasião, o Bahia rejeitou a oferta e ainda adquiriu mais 40% dos direitos econômicos de Gregore junto ao São Carlos-SP, ficando com 90%.

Gregore chegou ao Bahia na temporada 2018 como uma aposta após se destacar no time sub-23 do Santos. Em pouco tempo ele ganhou a vaga de titular e desde então não saiu mais da equipe. Nos últimos dois anos, Gregore foi o líder de desarmes do Campeonato Brasileiro.

Atualmente, o elenco tricolor conta com cinco jogadores para a posição. Além de Gregore, o time tem Flávio, Ronaldo, Elton e Jádson, atleta que chegará emprestado do Cruzeiro para reforçar o Esquadrão.