Gregore repete 2018 e lidera em interceptações no Brasileirão

Titular absoluto do meio-campo do Bahia, Gregore tem levado a sério a expressão 'Não passa nada, nem pode', bordão usado por ele mesmo. O camisa 26 tricolor é o jogador com mais interceptações no Campeonato Brasileiro.

De acordo os dados do Wyscout - programa de estatísticas do futebol -, Gregore conseguiu interceptar 16 passes nas quatro primeiras rodadas da competição. Com a marca, ele supera Ralf, do Corinthians, que tem 13, segundo colocado na lista.

Além disso, o volante do Bahia também é destaque no número de desarmes certos. Em 12 tentativas, ele conseguiu roubar a bola do adversário dez vezes. A porcentagem de acerto é de 83,3%.

Esses números não são novidade na vida de Gregore. No ano passado o volante liderou o número de desarmes na Série A. Foram 115 roubadas de bola, com um índice de 88,5% de aproveitamento. Números que fazem dele um dos atletas mais importantes do elenco tricolor.

"Eu venho trabalhando bastante depois da lesão. Já perto do campeonato (Brasileiro) eu coloquei em mente que tenho que fazer um ano parecido ou melhor, mas essas marcas não me preocupam muito. Me preocupo muito em ajudar a equipe", comentou Gregore.

Diante do São Paulo, domingo (19), às 11h, no Morumbi, os desarmes de Gregore vão estar mais uma vez a serviço do Bahia e vão ser fundamentais para o time tentar vencer a primeira fora de casa no Brasileirão.

Para o camisa 26, a virtude crucial para o Esquadrão pontuar é entrar concentrado na partida. "A gente sabe que o São Paulo é uma equipe de muita qualidade, mas se a gente for concentrado a gente pode surpreender eles lá", analisou Gregore.