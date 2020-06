Gripário que vai atender população das ilhas durante pandemia é inaugurado

Um novo gripário foi inaugurado em Salvador, na manhã desta sexta-feira (12). A unidade fica na ilha de Bom Jesus dos Passos e é a segunda desse tipo na capital. A primeira foi entregue no mês passado ao lado da Unidade de Pronto Atendimento (UPA/ Barris). A função dessas estruturas é atender pacientes com problemas respiratórios graves, por isso, são equipadas com respiradores.

A entrega foi realizada pelo prefeito ACM Neto. Ele afirmou que o gripário vai funcionar 24h e que serão seis equipamentos como esses instalados em Salvador. Além da unidade dos Barris e de Bom Jesus dos Passos, outras quatro estão em construção. Elas vão ficar em funcionamento enquanto durar a pandemia. Neto destacou a funcionalidade do novo equipamento de saúde.

“Estamos aqui para entregar um gripário que vai funcionar no atendimento específico de pacientes do novo coronavírus. Vamos ter nas unidades de saúde salas vermelhas com respiradores, monitores e a possibilidade de receber um paciente em estado mais grave, fazer sua estabilização, até que ele tenha segurança para ser transportado para a capital", afirmou.

Segundo a prefeitura, na ilha de Maré 8% dos moradores testados deram positivo para o novo coronavírus. Foram 35 confirmações para 448 testes aplicados, mas esse número pode aumentar porque o objetivo do município é testar toda a população que vive na região.

Atenção Básica

A prefeitura também anunciou reforço na atenção básica. Os moradores das ilhas de Bom Jesus dos Passos, de Maré e Paramana (Frades), todas em Salvador, terão atendimento ampliado nas três Unidades de Saúde da Família (USF) que ficam nessa região. Elas terão o horário de funcionamento ampliado para os fins de semana e feriados, e reforço na equipe de profissionais.

Atualmente, a USF da Ilha de Maré tem 18 profissionais. Agora, serão 41 trabalhadores. Em Bom Jesus do Passo a equipe será dobrada, passando de 14 para 28 profissionais de saúde. Já em Paranama o crescimento nos postos de trabalho foi de 10 para 24.

As três unidades terão ginecologista e pediatra, duas especialidades que não tinham antes e que era motivo de reclamação das comunidades. As equipes terão também nutricionistas, psicólogos, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, mais enfermeiros, técnicos de enfermagem, agentes de saúde, cirurgião-dentista, auxiliar de saúde bucal, e enfermeiro coordenador técnico. Neto destacou que foi dado prioridade aos profissionais de saúde que moram na região.

"Para reforçar assistência nas ilhas vamos ter implantação de quatro equipes de saúde ampliadas. Vamos ter aqui nas ilhas o funcionamento normal de segunda a sexta-feira das unidades básicas de saúde e uma grande novidade, no final de semana, com atendimento de urgência e emergência. Essas unidades vão funcionar 24h para auxiliar qualquer tipo de intercorrência que as pessoas precisem aqui nas ilhas", contou o prefeito.

Esses Pontos de Atendimento às Urgências terão sala equipada com monitor, ventilador, desfibrilador e carro de emergência. O investimento é de R$ 7,1 milhões, e as USFs serão geridas pela Organização Social Instituto de Assistência à Saúde e Promoção Social – Instituto Provida.

Segundo a prefeitura, a implantação de equipes de Saúde da Família na modalidade ampliada levou em consideração as condições de vulnerabilidade sócio-econômica das populações residentes nas ilhas. Isso porque as regiões, que não estão localizadas no continente, dependem de deslocamento aquático e terrestre.

Ainda nesta sexta-feira, a prefeitura doou 695 cestas básicas para comunidades quilombolas das ilhas: Botelho, Praia Grande, Itamoabo, Bananeiras, Maracanã, Porto dos Cavalos, Martelo, Neves, Ponta Grossa e Santana, que também foram bastante afetadas nesse período de pandemia. A ação é realizada em conjunto entre as secretarias da Reparação (Semur), de Promoção Social e Combate à Pobreza (Sempre), e de Articulação Comunitária e Prefeituras-Bairro, além da Ouvidoria Geral do Município (OGM).