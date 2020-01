Grupo A: o primeiro passo para o Bahia limpar uma imagem manchada

Reconstruções costumam ser processos penosos. Contudo, o Bahia saiu da fase do aperto vivido em anos recentes e, organizado administrativamente, chega à Copa do Nordeste com o objetivo de mostrar em campo que está em outro patamar.

Isso passa por conseguir a hegemonia na Copa do Nordeste, torneio no qual o tricolor estreia neste sábado (25), às 16h, contra o Santa Cruz, no estádio do Arruda, no Recife. O Nordestão é um torneio historicamente dinâmico, que só permitiu dois bicampeonatos, sendo que o último teve o intervalo temporal de sete anos: campeão em 2003, o Vitória voltou a levantar a taça em 2010, quando a competição voltou a ser disputada após seis anos fora do calendário. O único que conseguiu dois títulos em anos seguidos foi justamente o tricolor baiano, em 2001 e 2002.

Para 2020, o Bahia ainda tem a missão de passar uma borracha na campanha vergonhosa do ano passado, quando foi eliminado na fase de grupos e quebrou uma sequência de quatro anos consecutivos chegando, pelo menos, nas semifinais – com três finais no período.

Alocado no Grupo A, o Bahia enfrenta na fase de grupos os oito clubes do Grupo B, cujos grandes desafios, teoricamente, são Ceará e Vitória. O primeiro por ser um clube de Série A, que investiu em reforços conhecidos pela torcida tricolor: Eduardo, Tiago, Vinícius, Rogério e Rodrigão defendem a camisa do Vozão neste ano.

E o Vitória por se tratar de um clássico, cuja realização está marcada para 8 de fevereiro, na Fonte Nova, pela 3ª rodada. Os dois empates nos Ba-Vis do ano passado, em que o Bahia entrou como favorito, demonstraram equilíbrio, apesar de o Esquadrão ter ampliado o tabu que impõe ao rubro-negro: já não perde um clássico desde 27 de abril de 2017. São 12 Ba-Vis desde então.

A lista de adversários na fase de grupos conta ainda com Imperatriz, América e o trio CSA, Confiança e Náutico, equipes recém-chegadas à Série B que deixam claro o perfil dos rivais: times que buscam afirmação para si e para os outros. Portanto, vontade não deve faltar e todo cuidado é pouco.

Abaixo, um resumo de cada equipe do Grupo A:

ABC, Bahia, Botafogo-PB, CRB, Freipaulistano, River-PI e Sport: os adversários do Leão na primeira fase (Colagem: Vinícius Nascimento/CORREIO)

- ABC

O ABC começou bem a temporada, com cinco vitórias e um empate nos seis primeiros jogos do ano, inclusive o clássico contra o América: um movimentado 4x3 na Arena das Dunas. Sobre o número de jogos antes mesmo de janeiro acabar, não se assuste porque é isso mesmo. O time da capital potiguar já jogou isso tudo porque o estadual no Rio Grande do Norte tem bola rolando desde o dia 5. A campanha invicta está rendendo o primeiro lugar do Potiguar, um começo muito mais feliz do que o passado recente do time alvinegro, que foi rebaixado à Série D em 2019. A figurinha mais conhecida do ABC para os baianos é o atacante Wallyson, de 31 anos, que tem passagem por Bahia e Vitória. Ele começou o ano muito bem: marcou seis gols em seis jogos.

- Bahia

O tricolor chega ao Nordestão com o objetivo de passar uma borracha no vexame que deu no ano passado, quando sequer conseguiu se classificar para a segunda fase mesmo tendo o maior orçamento da região. A realidade financeira segue a mesma em 2020. O Bahia é um dos favoritos para erguer o troféu que não conquista desde 2017 e tem em Roger Machado uma esperança para isso. O treinador declarou que quer um time mais propositivo do que o montado em 2019. Para isso, reforçou o elenco com três jogadores que se destacaram pela quantidade de assistências no ano passado: Rossi, Daniel e Clayson, garçons de, respectivamente, Vasco, Fluminense e Corinthians no Brasileirão. Também chegaram os laterais esquerdos Zeca e Juninho Capixaba, que têm características mais ofensivas do que o antigo dono da posição, Moisés, e o volante Jádson.

- Botafogo-PB

O time de João Pessoa chamou atenção na semana passada por causa de seus movimentos no mercado de transferências. Presidente do clube, Sérgio Meira revelou que o Botafogo-PB negocia com o lateral direito Leonardo Moura, 41 anos, ex-Grêmio e Flamengo. No ano passado, o time começou o ano conquistando o título estadual em cima do Campinense e foi finalista da Copa do Nordeste, batido pelo Fortaleza na decisão. No segundo semestre, o Botafogo ficou a um ponto de avançar para as quartas de final da Série C e, por isso, quer viver dias melhores em 2020. Pelo menos a estreia na temporada foi positiva, com o clube vencendo o São Paulo Crystal por 2x0, no Campeonato Paraibano.

- CRB

O Galo da Pajuçara fez uma campanha sólida na última Série B, quando flertou e quase conseguiu namorar sério com o acesso à primeira divisão do futebol nacional. Mas não deu. A campanha de sétimo lugar deixou orgulho e também atraiu olhares para o time da capital alagoana: destaque do CRB no ano passado, Alisson Farias foi cortejado e contratado pelo Vitória, que também tomou de volta o atacante Léo Ceará - artilheiro do time na competição e terceiro maior goleador com 14 gols. Em 2020, o time não começou com o pé direito e logo de cara sofreu uma derrota de 2x1 para o Imperatriz no jogo que abriu a Copa do Nordeste, terça-feira (21). Entre as figurinhas conhecidas do CRB, estão o zagueiro Xandão e o atacante Léo Gamalha, dupla com passagem pelo Bahia.

- Fortaleza

2019 foi um ano mágico para o Fortaleza. Campeão estadual e do Nordeste no primeiro semestre, o Leão do Pici confirmou que seu conto de fadas era realidade ao ser o melhor nordestino da Série A, em que acabou na 9ª colocação e se credenciou para disputar a primeira competição internacional de seus 97 anos de história: a Copa Sul-Americana. Para 2020, a aposta é na manutenção do trabalho. Técnico e já ídolo da torcida, Rogério Ceni está mantido e fez questão de também sustentar a base do elenco. Isso explica o movimento tímido do Fortaleza no mercado, tendo contratado apenas quatro jogadores. Três deles são volantes: Michel chegou do Grêmio e vai brigar com Edson Cariús, contratado do CRB, e Luiz Henrique, que será emprestado pelo Flamengo após o estadual. O outro reforço foi na zaga, com João Paulo, de 22 anos. Algumas saídas, no entanto, deixam carências no elenco tricolor. A mais sentida foi do ponta Edinho, que retornou ao Atlético-MG por solicitação do clube detentor de seus direitos federativos.

- Freipaulistano

A Copa do Nordeste terá um inédito participante em 2020. Trata-se do Freipaulistano, clube de Sergipe que foi fundado em agosto de 2016 e está no Grupo A, o mesmo do Bahia. O Touro do Agreste vai enfrentar o Vitória na quarta rodada, no Barradão. O jogo contra o rubro-negro vai marcar um duelo de opostos, já que o Leão é o time mais velho desta edição, fundado em 1899.

O time sergipano chega à “Lampions League” depois de vencer o estadual no ano passado. O clube do município de Frei Paulo manda seus jogos no modesto Estádio Jairton Menezes de Mendonça, o Titão, cuja capacidade de 4 mil torcedores é menor do que a mínima exigida no regulamento da Copa do Nordeste, de 5 mil. Por isso, o caçula vai jogar no Batistão, em Aracaju, a 76 km de casa. Este ano será especial para o Freipaulistano, que, além de estrear no regional, também vai debutar na Série D nacional. Um conhecido do futebol baiano no time é Ramalho, volante de 39 anos que passou pelo Vitória no início do século e fez parte do elenco que venceu a Copa do Brasil de 2004 pelo Santo André.

- River-PI

Maior campeão estadual do Piauí, o River começou a temporada querendo surpreender e arrancou um empate em 1x1 contra o Náutico, dentro dos Aflitos, após sair na frente do placar. O River ainda saiu no lucro, já que Salatiel desperdiçou um pênalti para o Timbu perto do apito final. O time está de volta à Copa do Nordeste após dois anos de hiato. Na última participação, em 2017, foi eliminado pelo Vitória nas quartas de final.

- Sport

O segundo maior campeão da Copa do Nordeste, junto ao Bahia, com três títulos, está de volta à competição regional após dois anos longe do Nordestão por opção de seu antigo presidente, Arnaldo Barros, que alegava que a competição não era rentável o suficiente para compensar a participação do rubro-negro pernambucano. O retorno do Sport tornou possível que os sete principais clubes da região disputem uma mesma edição da Copa do Nordeste pela primeira vez. De volta à Série A após o vice-campeonato da Série B 2019, o time do Recife já começou enfrentando problemas: estava punido pela Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) por causa conta de dívidas com Mark González e ficou proibido de registrar jogadores no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. A liberação veio após um acordo, e o clube correu para fazer seus registros até ontem, data limite para inscrever jogadores a tempo da estreia contra o CSA. Por causa disso, os dois primeiros jogos do Sport no ano forçaram Guto Ferreira a escalar uma série de garotos da base. O resultado foram os empates contra Náutico e Vitória das Tabocas, ambos pelo Pernambucano. Os destaques do Sport são o volante Rithely, que retornou de empréstimo após passagem pelo Internacional, e o atacante Hernane, que foi vice-artilheiro do time na última Série B.

*Estagiário sob supervisão do editor Herbem Gramacho