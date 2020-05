Grupo BIG aceita cartão do auxílio emergencial nas lojas

Os clientes com direito ao benefício emergencial do governo federal poderão utilizar os cartões de débito virtuais Caixa Elo para o pagamento de compras nas mais de 400 lojas do Grupo BIG (Big, Big Bompreço, Super Bompreço, Nacional, Maxxi Atacado, Sam’s Club e TodoDia), sem a necessidade de sacar o benefício. Até o momento, mais de 1 milhão de cartões foram emitidos e a tecnologia está disponível para mais de 100 milhões de clientes correntistas e poupadores da Caixa, além de todos os beneficiários do Auxílio Emergencial.



Para utilizar o cartão, o cliente deve habilitar a função no App CAIXA TEM. A tecnologia, que usa um código de segurança dinâmico para cada transação, é pioneira no débito no País e foi desenvolvida pela Caixa e Elo, empresa 100% brasileira de tecnologia de pagamentos. A cada compra, o portador deve consultar o código de segurança (de três dígitos) do cartão, que é dinâmico. Esta camada adicional de proteção é chamada de tokenização, desenvolvida para resguardar as transações. O recebimento será feito pelo terminal inteligente LIO, da Cielo .



Para mais informações sobre como solicitar o cartão de débito virtual, acesse: https://www.elo.com.br/produtos/pessoais/caixa-elo-debito-virtual