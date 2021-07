Grupo Corpo disponibiliza seu repertório de espetáculos de dança na internet

(Anderson Gomes/Divulgação)

Parabelo (1997) e outras montagens serão disponibilizadas na rede

Os fãs do Grupo Corpo já podem começar a vibrar. A companhia de dança mineira vai promover sessões de interação com o público através de bate-papos virtuais com os coreógrafos Rodrigo Pederneiras e Cassi Abranches. E tem mais, uma sexta-feira por mês, o grupo libera um balé na íntegra e abre o canal para os fãs conversarem com os artistas. A primeira edição será no dia 16 de julho, às 19h30, com o espetáculo Parabelo, de 1997. O acesso livre é pelo canal do Grupo Corpo no YouTube.

(Caio Lírio/Divulgação)

Lazzo está completando 40 anos de carreira

Musica boa

O cantor Lazzo Matumbi está com novo single engatado para entrar nas plataformas de streaming a partir de sexta-feira (16). A canção Basta, de sua autoria, em parceria com Djalma Luz é, segundo o artista, “um convite ao amor e à união, para manter a força, a luta e a esperança vivas”. A faixa é a segunda do álbum ÀJÒ - que celebra os seus 40 anos de carreira, a ser lançada digitalmente.

(Divulgação)

Denise Stolklos

Letras coletivas

Mais de 20 textos produzidos durante o curso Escritas de Quarentena – Palavras em Movimento em Tempos Sensíveis, ministrado pela atriz e performer Denise Stoklos, entre julho e agosto de 2020, integram o livro Voos Essenciais – Palavras Arregrais, coletânea que terá lançamento oficial em formato digital, no dia 22 de julho, às 18 horas. A obra é uma construção coletiva e colaborativa, editada pela editora baiana Luminosa e será distribuída gratuitamente para instituições de arte e educação de vários estados.

(Tati Freitas/Divulgação)

Louise e Roger Gomes comemoram sucesso da The Body Shop na Bahia

Beleza

Se há um segmento da economia que não sofreu com a pandemia foi o de cosméticos. Dados da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (Abihpec), revelam que o setor registrou alta de 21,9% nas vendas em 2020. Na Bahia, marcas como a inglesa The Body Shop comemoram o crescimento nas vendas. Os irmãos Louise e Roger Gomes, que comandam as franquias da marca na capital baiana, planejam crescer mais 5% este ano.

(Divulgação)

Michelle Santana e Débora Rocha inauguram Centro Integrar

Expertise

Mães de filhos autistas, Michelle Santana e Débora Rocha inauguram amanhã (14), no Caminho das Árvores, o Centro Integrar, um espaço para tratamento de pacientes com desenvolvimento atípico. As profissionais trazem na bagagem, além das próprias vivências, cursos de especializações, além de certificações como a ABA (Applied Behavior Analysis / Análise do Comportamento Aplicada). O centro é o primeiro do nordeste com formato experimental que conta com equipe multidisciplinar.



Artes visuais

O feirense César Romero foi um dos artistas convidados para a exposição coletiva Arte no Masculino, Artistas Ibero – Americanos, em São Paulo, com curadoria de Fernando Durão. A exposição virtual, que conta ainda com 20 talentos da Argentina, Brasil, Chile, Equador, Espanha, Portugal e Uruguai, fica em exibição até 21 de julho na plataformas online do Instituto Cervantes de São Paulo.

(Divulgação)

Alissa Sanders canta no Amado

Música acústica

O restaurante Amado, do chef Edinho Engel, está com novidades. Toda quarta-feira do mês de julho, o espaço está promovendo apresentações musicais das 18h às 20h. O projeto, batizado de Amado Acústico, é comandado pela cantora Alissa Sanders. Com vagas limitadas para atender aos protocolos sanitários, o acesso deve ser feito mediante reservas pelo telefone 71 99231 4660.

(Divulgação)

Luciana Galeão inaugura ateliê digital

Ateliê digital

A estilista Luciana Galeão inaugurou um ateliê digital para atender sua clientela. No site estarão disponíveis o acervo de coleções e espaço para agendamento de visitas personalizadas. Ainda nessa pegada virtual, a baiana reativou o blog Histórias Feito à Mão onde relata suas experiências profissionais e reflete sobre a indústria da moda e empreendedorismo.

(Wladson Alves/Divulgação)

Paulo Atto lança livro de memórias do teatro

Memória do teatro

O dramaturgo Paulo Atto, vai lançar amanhã (14), via YouTube, o livro Atto em 3 Atos & Memórias da Censura, pela Editora do Teatro Popular de Ilhéus. A obra, que tem prefácio de Luiz Marfuz, reúne textos de dramaturgia e inventário das montagens do autor, além de registro das encenações e outros documentos. A capa do livro foi feita pelo artista visual baiano Marcelo Mendonça, radicado na Espanha, a partir de imagens da fotógrafa Valéria Simões.

Papo na rede

A cantora Mariene de Castro é a convidada da série de Lives Janela UBC –União Brasileira de Compositores - desta quinta-feira (15), às 18h, pelo Instagram da entidade. A baiana vai bater um papo com a cantora e diretora da UBC, Paula Lima. As artistas abordarão a carreira da baiana, suas referências e seu último projeto, o álbum Acaso Casa Ao Vivo, que foi indicado ao Grammy Latino de 2020 e feito em parceria com o pernambucano Almério.