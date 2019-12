Grupo de chefs franceses vai comandar jantar no restaurante Amado em janeiro de 2020

(Divulgação)

Equipe de restaurante francês vai cozinhar na Bahia

Uma equipe formada por chefs e sommeliers de Châteu de la Gaude, cidade medieval francesa, vai desembarcar no Amado, no próximo dia 14 de janeiro de 2020, para preparar uma farra enogastronômica. A turma, comandada pelo chef Matthieu Dupuis Baumal, do restaurante Château de la Gaude – dono de uma estrela Michelin - vai preparar um menu com os sabores da cozinha contemporânea da região da Provença,. Depois de Salvador, o grupo segue para a Praia de Camburi, no litoral paulista, onde irá pilotar o jantar de comemoração dos 30 anos do restaurante Manacá, também do chef Edinho Engel.

3 X 4 GENTE BOA

(Divulgação)

Mateus Cedro aposta na música como terapia

Na semana passada, Mateus Cedro (39) subiu num palco, no Pelourinho, para defender uma canção num festival de música da escola onde estuda canto. A apresentação, divulgada em vídeos postados em suas redes sociais, surpreendeu positivamente os amigos e os clientes da loja de decoração onde trabalha há mais uma década. Pouca gente sabia que o soteropolitano que já quis ser publicitário, mas desistiu no meio do curso, faz aula de canto desde 2007. “Sempre gostei de cantar, é o momento em que me conecto comigo mesmo, interajo com as pessoas, é um momento de troca que me faz muito feliz”, diz. Esta não foi a primeira vez que Cedro pisou num palco. “Esta foi a quinta vez que me apresentei em público”, completa o baiano que no ano que vem vai levar pra casa o diploma de médico veterinário. Pois é, versatilidade é seu nome. Trabalhando no comércio há quase 20 anos, 12 destes no segmento de decoração, tornou-se um campeão de vendas, premiado todos os anos. Apesar de ter conquistado sucesso na carreira na área comercial, sempre se cobrou voltar à universidade. “Queria poder fazer algo de bom pelo mundo, então decidi estudar medicina veterinária para ajudar os animais de rua que necessitam de cuidados e, quem sabe, me dedicar a esta carreira, já que desde criança sou apaixonado pelos animais”, conta. Embora as áreas que abraçou pareçam muito distintas uma da outra, Mateus diz que todas – comércio, música e saúde – se complementam e as alimentam. “Em todas eu coloco muito de mim, me dedicando ao máximo a cada uma delas e ganhando de volta a satisfação de que estou fazendo, a mim e aos outros, felizes”. Simples assim!

Perfume do bem

Com mais de 20 lojas espalhadas pelo Brasil, a marca baiana de perfumaria Acqua Aroma, está festejando o Natal com uma campanha bem perfumada. A empresa vai doar 1,5 mil sabonetes para sete instituições filantrópicas de diferentes bairros de Salvador. Para realizar esta ação, batizada de Sabonete Solidário, a empresa criou uma edição exclusiva da marca.

Música boa

O Festival de Música de Trancoso, que acontece entre os dias 14 e 21 de março de 2020, no Teatro L´Occitane, no Sul da Bahia, traz mais uma vez uma programação que vai agradar aos amantes da música erudita. Dentre as atrações que se apresentarão por lá estarão a soprano francesa Nathalie Manfrino e o tenor argentino Enrique Folger.

(Divulgação)

O tenor argentino Enrique Folger vai cantar em Trancoso

Virada no Morro

A pousada Via das Pedras e o restaurante Santa Villa promovem um dos réveillons mais tradicionais e elegantes do Morro de São Paulo, o Vira Via Virou. A festa, comandada por Antônio Berti, Cris Martinez e Lúcia Tozzi, será no sistema all inclusive e vai acontecer no jardim da Via das Pedras, em frente ao mar da Segunda Praia, onde haverá a queima de fogos.

Mais +

A revitalização do Centro Histórico foi um dos grandes ganhos da cidade neste ano. A chegada de hotéis, restaurantes, recuperação de praças e monumentos, devolveram aos baianos o orgulho daquela joia rara que é patrimônio nacional. A região voltou a respirar e a encantar os locais e os turistas com projetos e ações que fortalecem o turismo e a economia local. Que em 2020, o Centro Histórico de Salvador seja consagrado, como foi no passado, como o coração da nossa capital.

Menos –

Foi um ano difícil para o acervo de Mario Cravo Júnior. As obras do artista que estavam em espaços públicos sofreram vários golpes desde sua morte em 2018. O Parque de Esculturas, em Pituaçu, foi desativado, e as peças - que ele doou em vida ao estado - não se sabe onde nem como estão. Depois foi a vez dos Correios fechar sua sede na Pituba e abrir mão dos orixás esculpidos pelo artista, hoje em poder do estado, mas ainda sem definição de para onde irão. Agora, o incêndio do monumento no Comércio. Com tudo isso, só nos resta pedir aos orixás, que ele tanto os reverenciou, que em 2020, sua obra conquiste um lugar definitivo para continuar encantando as futuras gerações.

Que venha 2020!

Esta é a última coluna de 2019. Entraremos em recesso neste final de ano para retornarmos no dia 7 de janeiro de 2020 para mais um ano de parceria com você, caríssimo leitor. A todos que nos acompanham, vai aqui nosso desejo de que tenham um Feliz Natal e um Ano Novo repleto de coisas boas. Até 2020!