Grupo Heineken vai investir R$ 215 milhões em Alagoinhas

Dando continuidade à sua estratégia de investimento no Nordeste, o Grupo Heineken no Brasil - segunda maior cervejaria do país - anunciou, durante reunião na Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia, um aporte de R$ 215 milhões em sua cervejaria em Alagoinhas. A unidade recebeu, em 2018, a primeira linha de produção da marca Heineken na região.

Nos últimos dois anos, a companhia investiu R$ 140 milhões na unidade, que é uma das maiores do Grupo Heineken no Brasil. De acordo com Marcelo Jorge de Araujo, diretor da cervejaria de Alagoinhas, a estratégia acompanha o crescimento do mercado de cervejas premium, liderado pela marca Heineken . “O Grupo Heineken tem o compromisso de atender o mercado brasileiro com cervejas de alta qualidade, e sua estratégia de operação acompanha o crescimento do mercado e favorece a logística, em especial na região Nordeste”, afirma.

O secretário da Fazenda, Manoel Vitório, disse que é graças ao equilíbrio fiscal que o governo baiano vem conseguindo atrair novos investimentos privados. O estado é o segundo em volume de investimentos públicos no país, atrás apenas de São Paulo, “o que se reflete em melhor infraestrutura e condições favoráveis a novos investimentos pelas empresas, gerando empregos e renda”, enfatiza.

Em nota, a cervejaria diz que “o investimento anunciado reforça a importância do estado da Bahia e da região Nordeste na estratégia de crescimento do Grupo Heineken no Brasil”.