Grupo intercepta motorista, rouba caminhão e desaparece com 520 botijões de gás

Um grupo formado por pelo menos três homens interceptou um motorista e roubou um caminhão de uma empresa de gás de cozinha. Os criminosos abandonaram o veículo e fugiram com 520 botijões de gás vazios. O caso foi registrado na última terça-feira, 26.

A vítima registrou um boletim de ocorrência informando que trabalhava na mesma empresa há sete anos para uma empresa de gás e que conduzia o caminhão até o depósito de uma transportadora, em Caucaia, onde colocou os botijões no veículo e seguiu com destino ao bairro Mucuripe, em Fortaleza.

No trajeto, o motorista relatou que vinha sendo alertado por outros motoristas, que sinalizavam. Ele parou o veículo no acostamento e desceu. Neste momento, o condutor afirma que percebeu que um dos botijões estava vazando. E que apertou o registro de um dos botijões e amenizou a saída do ar.

Conforme o Boletim de Ocorrência, na ocasião, ao embarcar novamente no caminhão, ele foi surpreendido por um homem que entrou pela porta do passageiro e exibiu uma arma de fogo. O assaltante teria afirmado: "Fique quietinho e desça".

A vítima disse que desceu e acompanhou o homem até um carro de passeio e encontrou mais dois homens que queriam colocar um saco preto na cabeça dele. No entanto, ele pediu que não fizessem isso e sugeriu que usassem um boné no rosto.

Os homens teriam perguntado se os botijões estavam cheios ou vazios e o motorista afirmou que estavam vazios. A vítima ainda comentou que os criminosos se surpreenderam com a informação. O grupo permaneceu em um trajeto de aproximadamente uma hora com o motorista no carro de passeio e em seguida o abandonaram nas proximidades do viaduto da BR-116.

A vítima relatou que procurou o posto de combustível e ligou para o proprietário da empresa para relatar o roubo e que quando os policiais civis chegaram os levaram para o lugar onde o caminhão havia sido abandonado, já sem a carga.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que investiga o roubo de carga em Maracanaú e que um Boletim de Ocorrência foi registrado no 29º Distrito Policial, que é a unidade responsável pelas diligências do caso.