Grupo JCPM doa respirador e cerca de 4 mil cestas básicas para Salvador

O Grupo JCPM, responsável pelo Salvador Shopping e Salvador Norte Shopping, doou um respirador e cerca de 4 mil cestas básicas na capital baiana, para ajudar durante a pandemia.

O respirador foi destinado ao Hospital de Campanha da Arena Fonte Nova. Já as cestas básicas foram doadas a jovens matriculados nos cursos do Instituto JCPM, que estão com aulas suspensas, além de mil famílias em situação de vulnerabilidade que são cadastradas em dez instituições sociais da cidade.

O grupo, capitaneado pelo empresário João Carlos Paes Mendonça, definiu aporte de cerca de R$ 5 milhões para ações sociais durante a pandemia. Nos quatro estados nordestinos com presença do grupo, as iniciativas incluem doação de respiradores e 23 mil cestas básicas.