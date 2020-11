Grupo Lôro inaugura restaurante na Bahia Marina  

Restaurante Lôro será inaugurado na Bahia Marina (Foto: Divulgação)

O Grupo Lôro está finalizando os preparativos para inaugurar uma nova unidade em Salvador neste Verão. A chegada do restaurante no complexo gastronômico Bahia Marina, na Avenida Contorno, vai ampliar ainda mais a atuação da empresa, que possui restaurantes na Praia do Flamengo, Praia do Forte, Stella Maris e Pedra do Sal.

A inauguração está prevista para a segunda quinzena de dezembro. Com essa nova unidade, a expectativa do jovem empresário Pedro Imbassahy, CEO do grupo, é oferecer um novo espaço para a cidade neste Verão. “O local foi especialmente escolhido. Sempre foi nosso sonho ter um restaurante mais perto do centro de Salvador. Escolhemos a Bahia Marina por entender que este é um dos lugares mais aprazíveis da cidade, e o melhor, perto do mar”, nos disse. O local terá capacidade para 100 pessoas e o projeto é assinado pelo arquiteto Gabriel Imbassahy.

Filha de Paulo Guedes vai passar a virada do ano em Trancoso

O Alô Alô Bahia acaba de saber que Paula Guedes, filha do Ministro da Economia Paulo Guedes, vai passar as festas de fim de ano em Trancoso. Paula é carioca, empreendedora e fundadora do Jobzi, site para busca de emprego. Formada pela Universidade do Sul da Califórnia e com MBA em Wharton, costuma desenvolver pesquisas para entender o que o brasileiro espera do futuro, não só em relação ao mercado de trabalho, mas também quais são seus anseios e frustações. No vilarejo baiano, ela ficará hospedada em uma residência alugada.





Bilhete só de ida

A atriz e apresentadora Adriane Galisteu vai passar o fim de ano na Bahia. Ela desembarca com a família, no dia 25 de dezembro, no Tivoli Ecoresort, em Praia do Forte. “Dessa vez, estou indo sem data para voltar. Comprei passagem só de ida”, nos disse, aos risos. Adriane pretende aproveitar a viagem para conhecer novos destinos do estado, como Itacaré. “Vamos ver se vai dar certo, estou animada”, finalizou.





Adriane Galisteu (Foto: Reprodução Redes Sociais)





Jantar de boas-vindas

O vice-almirante André Luiz Silva Lima de Santana Mendes, Comandante do 2º Distrito Naval, promove recepção de boas-vindas ao Comandante do 2º Distrito Naval nomeado, vice-almirante Humberto Caldas da Silveira Júnior. Sábado, às 20h, apenas para convidados, no Morro do Gavazza, na Barra.

Reativação

Trancoso, no sul da Bahia, ganhará um super presente no início do mês de dezembro. No domingo, dia 06, a secular igrejinha de São João Batista terá seu sino reativado, sendo a primeira igreja fora da capital baiana a participar do Projeto de Resgate dos Sinos, que foi idealizado pelo Secretário de Turismo do Estado Fausto Franco. Até o momento seis igrejas de Salvador já tiveram seus sinos reativados.





Encontro especial

A empresária Roberta Coelho, que comanda ao lado do marido, Paulo Coelho, e do filho Vitor Coelho, a loja Básica Home, na Alameda das Espatódeas, vai receber grupo especial, hoje à tarde, na residência de Marlon Gama, em Salvador, para uma tarde com o maquiador e fotógrafo Fernando Torquatto. O encontro, que respeitará todas as medidas de contenção ao novo coronavírus, terá buffet do Mignon e reunirá convidados como Aline Cangussú, Elizza Valente e Gabriela Viveiros. “Acreditamos que o traço de um artista cria sombras e valoriza formas. Faremos o encontro da beleza com a estética e do design com a arte para comemorarmos a parceria no ano de 2020”, nos disse Roberta.





Exclusividade

Para casais em busca de privacidade total, a dica é uma casa com serviço de hotel na região da Península de Maraú. A Ka Bru Sunset é a vila privativa mais nova do grupo Ka Bru, que conta com um hotel-boutique e outras propriedades na região. Com jardim à beira-mar, a casa possui 2200m2, uma suíte, piscina e um pequeno píer para quem gosta de embarcar em passeios pelas águas baianas. Além disso, o local conta com café da manhã servido diariamente no Ka Bru Beach Boutique Hotel, roupa de cama modificada a intervalos regulares e serviço de limpeza diária.