Grupo pró-impeachment de Bolsonaro faz carreata em Salvador

Um grupo que questiona o governo de Jair Bolsonaro e pede o impeachment do presidente saiu em carreata na manhã deste sábado (23) nas ruas de Salvador. A concentração de veículos aconteceu no Vale do Canela.

Representantes de partidos políticos, como PT e PCdoB, e sindicalistas do CUT, participam do ato. "Todos os movimentos que aqui estão e vieram para sair daqui até Itapuã buzinando para alertar nossa população do perigo que estamos vivendo. Hoje já somam 213 mil mortes que poderiam ser evitadas. Esse governo negacionista não respeita a vida", disse a vereadora Marta Rodrigues (PT), durante a concentração.

Outra carreta está prevista para sair às 15h do Centro Administrativo da Bahia (CAB) em direção ao Farol da Barra.

Segundo o movimento, a mobilização começou nas capitais de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, mas ganhou "tração de forma espontânea pela internet" e agora já conta com participação das capitais de Porto Alegre, Salvador, Recife, Fortaleza, Curitiba, Belém, Goiânia, Florianópolis, João Pessoa, Palmas, Campo Grande, Rio Branco, Maceió e Teresina.

Em São Paulo, os partidos que já confirmaram participação nas carreatas são a Rede, PDT, PT, PV, PSOL, PCdoB, PSB, Cidadania e PCB. PSDB e UP também foram convidados a participar do evento, mas até o momento não deram resposta.

O comunicado também confirma a adesão de movimentos sociais como o Frente Povo Sem Medo, a Frente Brasil Popular, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), a Central Única de Trabalhadores (CUT), a União Nacional dos Estudantes (UNE), a União Estadual dos Estudantes de São Paulo (UEE-SP), a União da Juventude Socialista (UJS), o RUA e grupos estudantis como o DCE Livre da USP, o Centro Acadêmico XI de Agosto e o Centro Acadêmico Oswaldo Cruz.