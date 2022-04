Grupo que invadiu hamburgueria também assalta loja de açaí na Pituba

O mesmo grupo criminoso que invadiu e assaltou, na noite de domingo (24), a hamburgueria Bravo Burguer & Beer, localizada na Pituba, em Salvador, se dirigiu, em seguida, ao Açaí & Saúde, no mesmo bairro, onde clientes também tiveram seus pertences roubados. Não houve nenhum ferido e a polícia ainda não identificou nenhum dos suspeitos envolvidos nos crimes.



As ações ocorreram em ruas próximas, a menos de 2 km de distância uma da outra, e as duas ocorrências foram registradas por clientes na 16ª Delegacia (Pituba). De acordo com a denúncia, cinco homens armados entraram no Açaí & Saúde, na Rua Miguel Navarro Y Cañizares, e assaltaram os clientes. Celulares, documentos, cartões e uma quantia em dinheiro foram levados pelos criminosos.



Em registros feitos pela câmera de segurança da hamburgueria Bravo, localizada na Rua das Rosas, é possível ver três homens, dois com bonés e outro com um chapéu de palha, itens percebidos nos dois estabelecimentos. Durante o ocorrido, os homens armados chegaram a efetuar um disparo de arma de fogo, mas ninguém ficou ferido.



Em nota, a Polícia Militar informou que foi acionada por volta das 20h para atender a ocorrência. No local, uma equipe da 13ª CIPM constatou o fato e fez rondas pela localidade, porém os suspeitos não foram encontrados. O policiamento segue reforçado na região.

A hamburgueria confirmou o assalto em um comunicado publicado nas redes sociais. "Hoje fomos vítimas de um assalto na loja da Pituba. Felizmente ninguém ficou ferido, mas houve perdas materiais". A loja não funcionou nesta segunda-feira (25). A Bravo informou ainda que vai contratar vigilância privada para garantir a segurança aos clientes.

Procurado, o Açaí & Saúde não respondeu até o fechamento desta reportagem.

Outros crimes na região

Segundo levantamento feito pelo CORREIO no dia 21 deste mês através de publicações da imprensa, nos últimos dois meses, ao menos oito bares e restaurantes foram assaltados em Salvador e na região metropolitana.

A fisioterapeuta Cynara Ferreira, de 53 anos, foi vítima de assalto na Pituba, no mês de janeiro, em uma farmácia. Ela foi à Drogaria São Paulo, na Rua Aristides Fraga Lima, com uma amiga e a filha dela e, quando estavam no local, um homem dirigiu-se às prateleiras do estabelecimento como se tivesse comprando alguma coisa e logo em seguida fez a abordagem e declarou o assalto.

“Ele abordou primeiro a filha de minha amiga, tomou o celular dela, tomou a corrente da minha amiga apontando já a pistola pra cabeça da filha da minha amiga. Eu consegui salvar meu celular e minha bolsa, mas ele levou uma corrente de ouro e minha aliança, também de ouro, de 25 anos de casada”, contou a fisioterapeuta.

Cynara, que mora na Pituba, afirma que outras pessoas reconheceram o homem por conta de uma tatuagem que ele tem no rosto e, segundo as testemunhas, ele já tinha assaltado a farmácia mais de duas vezes e outros estabelecimentos da região. “É uma sensação de insegurança muito grande, eu trabalho à domicílio há anos e nunca me senti tão insegura, com tanto medo de parar meu carro pra atender um paciente como eu tô agora”, relata.

No último dia 10, também na Pituba, clientes que jantavam no restaurante Di Lucca foram surpreendidos por homens que assaltaram as vítimas com facas e fugiram em seguida. Segundo o dono do local, Lucas Presas, a ação durou poucos segundos e foi o primeiro caso em 12 anos de funcionamento. “Eu não consegui medir se o movimento diminuiu porque tivemos uma semana com feriado prolongado logo após o assalto”, disse.

A reportagem solicitou à Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) o número de assaltos a bares e restaurantes registrados no bairro da Pituba em 2021, mas o prazo de resposta da pasta é de 48h.