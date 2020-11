(Foto: Alô Alô Bahia)

Com ambiente agradável e variedade de sabores, que inclui carnes grelhadas na parrilla, pizzas, burguers e mais, o Grupo Sal e Brasa anuncia a inauguração do seu mais novo restaurante, o Salsero.

Localizado no bairro da Pituba, no mesmo local onde funcionou o restaurante Ercolano, em Salvador, o espaço dará início aos trabalhos no dia 19 de novembro, em sistema soft opening, das 19h às 22h.

