Guanambi retira obrigatoriedade do uso de máscaras em locais fechados

Seis após decretar o uso obrigatório de máscaras em ambientes fechados, a prefeitura de Guanambi, no sudoeste da Bahia, voltou atrás com a sua decisão. Em decreto publicado no domingo (5) no Diário Oficial, a gestão municipal liberou o uso facultativo do item em locais fechados.

Ainda segundo o decreto, a obrigatoriedade do uso da máscara segue em hospitais e unidades de saúde; instituições de ensino público e privado; e em casos de pessoas que apresentem sintomas gripais ou respiratórios ou que tiveram contato com pessoas sintomática ou com confirmação da covid-19.

O decreto ainda mantem a obrigatoriedade de apresentação do comprovante de vacinação contra a covid-19 para ter acesso a locais fechados ou para usar serviços de transporte e acessar unidades de saúde, policiais ou prisionais do município.

A comprovação deverá ocorrer por meio do documento fornecido no momento da imunização ou do Certificado Covid, obtido por meio do aplicativo "Conect SUS” do Ministério da Saúde. Serão exigidas as doses de reforço da vacina para o público alcançado por esta etapa da Campanha de Imunização.

Segundo o último boletim epidemiológico, publicado pelo município na quinta-feira (02), Guanambi registrava 12 casos ativos de covid-19. Desde o início da pandemia, houve 137 mortes e 14.978 casos da doença na cidade. No total, 204.874 doses da vacina foram aplicadas na população, que é de quase 86 mil habitantes.