Guarda Civil resgata 3º pinguim no mês em Salvador

Mais um pinguim foi resgatado por equipes do Grupo Especial de Proteção Ambiental (GEPA), da Guarda Civil Municipal de Salvador, desta vez no bairro de Coutos, Subúrbio Ferroviário, no último sábado (23).

Só no mês de julho, já é o terceiro pinguim que o GEPA resgata em Salvador. Neste e nos outros dois casos, os animais foram encontrados por populares que acionaram a GCM para realizar o resgate e realizar o encaminhamento para os órgãos competentes.

Segundo o supervisor do GEPA, Robson Pires, esse período é comum o aparecimento de pinguim nas praias de Salvador, porém muitas vezes se perdem ao chegar a costa, já estando cansados e com fome.

"A GCM alerta que ao encontrar um pinguim, o cidadão deve acionar imediatamente o GEPA, através do número 71 3202-5312 e não tentar devolver o animal a água ou tentar alimentá-lo", frisou Pires.