Guarda municipal é morto a tiros em Barra do Choça

O guarda municipal Alex Pales Amorim Nascimento, de 42 anos, foi morto na manhã desta sexta-feira (26), em Barra do Choça, no sudoeste do estado. Segundo a Polícia Civil, ele foi baleado e morto no bairro Nova Esperança.

Policiais militares da 79ª CIPM foram acionados para averiguar o crime em uma área comercial do bairro. No local, os militares encontraram a vítima já sem vida. A PM isolou o local e acionou o Departamento de Polícia Técnica (DPT), que removeu o corpo e fez a perícia.

A polícia não informou se Alex estava em serviço no momento do crime. As circunstâncias do crime, motivação e autoria serão investigadas pela Delegacia Territorial (DT) de Barra do Choça. Ainda de acordo com a Polícia Civil, os depoimentos de testemunhas já foram agendados.

Em nota, a Prefeitura de Barra do Choça lamentou a morte do servidor e decretou luto em todos os setores públicos do município.