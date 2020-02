Guarda municipal filmado com arma durante Furdunço é afastado

O guarda municipal flagrado armado durante o Furdunço, no último domingo (16), foi afastado de suas funções e está proibido de trabalhar na rua durante o Carnaval. Ele, que não teve seu nome divulgado, seguirá apenas desempenhando funções administrativas até que a investigação do fato, que está sendo realizada pela corregedoria do órgão, seja concluída.

De acordo com a própria Guarda Civil Municipal (GCM), o prazo para conclusão dos trabalhos varia de 30 a 60 dias.

Mais cedo, a GCM divulgou, divulgou nota sobre o início dos trabalhos de investigação do vídeo onde o funcionário aparece armado.

"A Guarda Civil Municipal informa que está ciente do ocorrido e já identificou o agente. A Corregedoria do órgão já foi acionada e irá adotar todas as medidas administrativas pertinentes, preservando o direito da ampla defesa e do contraditório", destacou.

A corporação informou ainda que a ação do agente poderá implicar na cassação do porte de arma de fogo e na apreensão da arma, pela autoridade competente, que adotará as medidas legais pertinentes.

"Cabe frisar a limitação da utilização do equipamento com base no art. 26 do Decreto 5.123/04, onde indica a não possibilidade de conduzir a arma ostensivamente ou com ela adentrar ou permanecer em locais públicos, tais como igrejas, escolas, estádios desportivos, clubes, agências bancárias ou outros locais onde haja aglomeração de pessoas em virtude de eventos de qualquer natureza", disse a Guarda, em nota.



*Com orientação da editora Mariana Rios