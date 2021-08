Guarda Municipal vai limitar acesso ao Porto da Barra em caso de aglomerações

Não faltaram comentários durante o último final de semana: "viu como o Porto tava lotado?", "A pandemia acabou mesmo (tom irônico)" e outras reclamações -justas- rodaram a cidade. De fato, o Porto da Barra estava entupido de gente e isso representa um risco gigantesco. Afinal de contas, o coronavírus ainda está por aí e notícias como a chegada da variante Delta à Bahia só reforçam essa informação.

Ainda não há previsão de fechamento de praias ou nenhuma medida restritiva mais severa. No entanto, a Guarda Civil Municipal está autorizada a barrar o acesso de banhistas caso à praia caso os agentes vejam que a situação saiu do controle.

Diretor da GCM, Maurício Lima falou ao CORREIO que a operação de fiscalização do final de semana vai mais do que dobrar o número de agentes: a Guarda, até então, trabalhava com 8, e vai passar a ter 20 guardas na área, dedicados somente ao Porto da Barra. A operação da GCM no Porto começa nas primeiras horas do sábado (28) e vai até as 19h do domingo (29).

Não haverá uma contagem de pessoas para determinar o limite. Os banhistas passarão a ser barrados de acordo com uma percepção visual da própria GCM, conforme explica Maurício Lima.

"A gente já sabe como a praia se comporta e como ela começa a ficar cheia, temos uma ideia disso. O supervisor que estará presente está orientado de fazer a intervenção de não deixar ninguém entrar após perceber que a praia está cheia", afirmou ao CORREIO.

A medida de fechar o acesso após perceber uma movimentação fora do controle já havia sido tomada pela própria GCM no último domingo, quando um belo sol iluminou o final de semana em Salvador. Na ocasião, os agentes da Guarda fecharam o acesso após às 13h. Quem acessou a faixa de areia antes do fechamento, pôde continuar no local. Será o sexto domingo, desde março de 2020, que as praias soteropolitanas ficaram abertas aos domingos. Desde que foram reabertas, elas têm recebido grande público.

O Porto da Barra, como possui uma faixa de areia curta, facilita a formação de multidões. Ela é considerada um dos cartões postais de Salvador e já chegou a ser apontada como uma das praias mais bonitas do mundo pelo jornal britânico The Guardian.

Após o ocorrido, o prefeito de Salvador, Bruno Reis, fez um apelo para que as pessoas evitem fazer aglomerações nos mesmos pontos e afirmou que, caso julgue necessário, pode determinar o fechamento das praias mais uma vez.

"Temos 64km de orla, uma das mais extensas do Brasil, temos diveras praias que são encantadoras. Eu faço um apelo aqui e peço que as pessoas se espalhem ao longo das prais para que a gente não precise fechar as praias novamente", disse.

Dados da Secretaria Municipal de Saúde apontam que Salvador está com 26% da ocupação dos leitos de UTI adulto disponíveis com exclusividade para o covid-19.