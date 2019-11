Gugu Liberato caiu do sótão após piso da casa ceder

Gugu Liberato, 60 anos, se machucou gravemente ao cair do sótão após o piso de gesso ceder em sua casa de Orlando, nos EUA, nesta quarta-feira (20). Gugu caiu no andar de baixo da casa de uma altura de 4 metros e bateu a cabeça em um móvel, segundo revelou uma fonte próxima ao apresentador à revista Quem.

Gugu tinha voltado de uma temporada em Singapura para Orlando, e passaria cinco dias com os filhos.

Familiares do apresentador embarcaram na manhã desta quinta em Guarulhos, São Paulo, para Orlando, onde o apresentador vive com os três filhos. A mãe dele, dona Maria do Céu, de 90 anos, está entre os que viajaram.

Gugu é contratado da Record TV e está no ar atualmente com o reality Canta Comigo. O programa é gravado, mas a final, ao vivo, está prevista para o dia 4 de dezembro.

Na nota desta sexta, a assessoria enfatizou que Gugu está vivo e que a família será a primeira a ser informada sobre o novo quadro.

“Assim como todos os familiares, amigos, fãs e profissionais de imprensa, estamos confiantes em sua recuperação e agradecemos as manifestação de apoio”, diz o texto.

Leia o comunicado na íntegra:

“Nesta quarta-feira, 20, o apresentador Gugu Liberato sofreu um acidente (uma queda) em sua casa em Orlando e encontra-se internado em observação.

Gugu está na Unidade de Terapia Intensiva e vivo, sendo acompanhado pela equipe médica local. As informações que circulam sobre uma suposta morte do apresentador são inverídicas.

Os familiares de Gugu chegaram a Orlando por volta das 19h30 desta quinta-feira e irão conversar pessoalmente com a equipe médica.

De acordo com os procedimentos do hospital, somente amanhã, sexta-feira, um boletim médico será divulgado primeiramente à família.

Assim como todos os familiares, amigos, fãs e profissionais de imprensa, estamos confiantes em sua recuperação e agradecemos a manifestação de apoio.

Voltaremos a informá-los. Contamos com a compreensão de todos.”