Guia de jogos para morrer sem se queixar

Ao público seleto, acostumado a reservar exemplares do Correio* às quartas-feiras, preciso avisar, com pesar, a exclusividade provisória da leitura desta coluna apenas em ambiente digital, em um texto semanal, sempre ao ar às 5 da manhã.

Você digita paulo-leandro-correio e vem a coleção de textos a começar pelo mais atual (ou se preferir, clique aqui). Escrevo em louvor a deusa Éos, a Chega-Cedo, a quem dedico este trabalho voluntário, daí saudar a coincidência de horário, pois é esta a hora-auge, a aurora.

Vamos, então, estrear esta nova rotina alegradora, sugerindo experiências estéticas de belo não-intencional, a começar pelo amistoso de 1953, entre as seleções de Hungria e Inglaterra, no endereço https://www.youtube.com/watch?v=C15lz3U8f_s

A Maravilha Magiar, comandada pelo major Puskas, tinha a base do Honved, time militar da Hungria. Vencer a metida England, em Wembley, não era fácil, imagina dando 6x3.

Você pode pesquisar mais sobre o Honved, para conhecer melhor esta escola cujo maior charme era fazer 2x0 em dez minutos de partida, brincando de bobinho com o adversário.

Ainda com a Hungria, você pode curtir 14 minutos de melhores momentos da vitória húngara sobre nosso escrete, por 4x2, em 1954. Com o luxo de comentários do ponteiro direito Julinho Botelho. https://www.youtube.com/watch?v=SCauFkyuU6w

Outra diversão, para você ficar em casa, é assistir, sem narração, com som ambiente da torcida chilena, no estádio de Santiago, à semifinal da Copa de 1962, Brasil 4x2 Chile, no endereço https://www.youtube.com/watch?v=zbgmV4cd2nY

Outro jogo capaz de manter você em casa é Alemanha 3x4 Itália, aquele que Beckenbauer jogou enfaixado, de clavícula quebrada, em 1970. Morrer de corona sem ver este jogão é passar pela vida e não viver: https://www.youtube.com/watch?v=NwofEKl8VXk

Meia-noite em Tóquio, hora de Grêmio 2x1 Hamburgo, pela final do Mundial de Clubes de 1983, com Mário Sérgio e Paulo César, e narração dos profissionais da Guaíba. Mistura o entusiasmo do rádio com a tevê: https://www.youtube.com/watch?v=XENX40LAfSs

As decisões de Libertadores dos anos 1960 até meados dos 1970 são filmes épicos. Veja todas, você nunca mais vai querer sair da quarentena. Aqui vai um link, depois você pode encontrar outros: https://www.youtube.com/watch?v=GuOcI9Nt6uY

As arbitragens, as loucas torcidas, gandulas perturbados e os repórteres fotográficos e de campo, ao fundo das balizas de corte quadrado, além dos campos nem sempre em bom estado, mostram que esta coisa perfumada e arrumadinha de hoje em dia não te merece!

A coleção toda do canal 100 vai fazer você lembrar, se for grupo de risco, ou conhecer, no caso dos novinhos, o que é fútil-ball. Comece por Cruzeiro 6x2 Santos: https://www.youtube.com/watch?v=9rEeF_Q_KHI

Há muitas coleções de artilheiros, mas como internet é terra sem lei, vale a pena seguir o conselho deste seu amigo mais velho. Selecione o que vai curtir. Aqui, você terá uma surpresa https://www.youtube.com/watch?v=I3smVIjcZag

Estoque seus alimentos, psicoativos e medicamentos porque o auge do coronavírus já vem por aí e, pra semana, se o editor deixar, eu volto a indicar alguns links pra você curtir enquanto não começa a tossir, e ter de botar termômetro toda hora.

Paulo Leandro é jornalista e prof. Dr. em Cultura e Sociedade. Escreve às quartas-feiras.