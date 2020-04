Guia de Páscoa: onde encomendar doces, presentes e até almoços com entrega em casa

(Foto: Divulgação)

O feriado de Páscoa começa nesta sexta-feira (10), mas ainda dá tempo de encomendar seu almoço, decorar a casa e presentear quem ama com guloseimas de chocolate. Para isso, a coluna Alô Alô fez um guia com várias marcas que fornecem doces, presentes e até almoços com entrega em casa ou no esquema take way em Salvador.

Almoços

Casa de Tereza

A chef Tereza Paim criou um menu de congelados para serem finalizados em casa, como bobó com crème pronto, sem camarão; camarão nos tamanhos 45 e 50, sem casca; caruru; molho pronto para ensopado e moqueca; peixe Dourado em cubos prontos; pirão de ensopado e moqueca; além do vatapá de inhame sem glúten. A Vendinha de Tereza disponibiliza a linha de farofas artesanais. Pedidos para o delivery poderão ser feitos pelos telefones (71) 3329-3016 ou (71) 99170-6475.

A Moqueca da chef Tereza Paim é uma das opções delivey

(Foto: Luna Garcia/Reprodução/Instagram)

La Pasta Gialla

O tradicional bacalhau será uma das estrelas da Páscoa do La Pasta Gialla, que levará até a casa dos clientes um menu especial para o fim de semana, de sexta a domingo. O restaurante, na Pituba, tem duas opções de tamanho da Lasagna de Bacalhau com brócolis, azeitona e cebola roxa e da Torta crocante de chocolate, além da Bruschetta de bacalhau cremoso com parmesão como entrada, para o cliente montar em casa, seguindo as orientações do restaurante. Encomendas: 71 3011-6599 e 98145-0075.

La Pasta Gialla: Prato especial de Páscoa, bacalhau confitado no azeite com crosta de broa de fubá e legumes assados

(Foto: Divulgação)

Mignon

O Mignon Restaurante preparou um cardápio especial com buffet de salgados e saladas. Para saber mais basta solicitar o cardápio por e-mail: atendimento@grupomignon.com.br ou enviar um direct no perfil do Instagram: @mignonrestaurante.

(Foto: Divulgação)

Pasta em Casa

O restaurante está com um menu de Páscoa com opções de lasanhas (bacalhau, vegetariana e bolonhesa), massas recheadas da Mercearia, pernil de cabrito (com couscouz marroquino, brócolis e batata corada) que serve quatro pessoas, além de sobremesas. Encomendas no 3334-7232 e pelo WhatsApp 99904-2244.

Preta

O restaurante lançou um delivery que oferece no menu peixe assado na brasa acompanhado de legumes (serve três pessoas). O agendamento é feito via WhatsApp: 71 99326-7461 e a entrega acontece de sexta à domingo para almoço.

(Foto: Reprodução/Instagram)

Doces

Cacau Show

A marca está com várias opções e promoções. Para saber mais basta mandar mensagem por Whatsapp para (71) 99227-2694 ou 98414-5566.

Trio Collection Mousses tem os sabores queridinhos da Cacau Show (laCreme, LaNut e Bendito Cacao)

(Foto: Divulgação)

Clarice Confeitaria

São quatro opções de ovo de Páscoa de colher: Kit Kat, casadinho, brigadeiro, Ninho com Nutella, que podem ser encomendados pelo 99690-5139/3052-9114. A casa, localizada no Jardim Apipema, faz delivery ou entrega no drive-thru. (@clariceconfeitaria)

(Foto: Reprodução/Instagram)

Coffeetown Salvador

Ao invés do plástico, conhecido pelo seu impacto negativo ao meio ambiente, o estabelecimento adotou o uso de tecidos de algodão natural, caixas de madeira, de papelão, sacos de filó e embalagens de vidro para entregar os produtos aos clientes. As encomendas podem ser feitas pelo WhatsApp (98344-4478) e, neste período, a entrega será grátis em todos os bairros da cidade.

Ovo de páscoa red velvet é inspirado na torta do mesmo sabor

(Foto: Divulgação)

Jessica Azevedo

Vencedora da 4ª temporada do programa "Que Seja Doce", exibido pelo GNT, a confeiteira tem conquistado o paladar dos baianos com suas iguarias. A novidade da vez são as opções especialmente desenvolvidas para a Páscoa, que podem ser solicitadas via WhatsApp e com entrega Delivery pelo (71 99840 9492).

Esse é o Noir Intense, o ovo mais pedido da marca: tem casca de brownie meio amargo belga, mousse de chocolate, brigadeiro meio amargo cremoso, trufas de brigadeiro e pitangas de brigadeiro ao leite. Além das opções doces, Jessica está produzindo cinco sabores de ovo salgados

(Foto: Divulgação)

Kopenhagen

São 54 itens, destacando as novas versões da sua linha Exagero, Nhá Benta, Lajotinha e Língua de gato, além do lançamento dos novos clássicos Melt, Soul Good e Dark. Os pedidos podem ser feitos pelo (71) 99300-0248/ 99189-8182 (WhatsApp) ou 3240-4326. O delivery vale para as cidades de Salvador e Lauro de Freitas, com frete grátis para compras acima de R$ 200 e taxa de R$ 20 para compras abaixo deste valor. Os apaixonados por chocolate ainda ganham 30% de desconto na compra do segundo produto de mesmo valor.

Ovo Nhá Benta Exagero tem duas camadas de marshmallow combinados ao chocolate ao leite Kopenhagen

(Foto: Divulgação)

Las Palomitas

A marca baiana especializada em pipocas gourmet está com a edição especial feita à base de Chocolate 50% Cacau com Gotas de Chocolate Belga. O produto é feito de forma artesanal, sem conservantes, gorduras hidrogenadas, e apresentado em uma lata decorada presenteável. Pedidos através do e-commerce (https://loja.laspalomitas.com.br), no Instagram @las.palomitas, pelo WhatsApp (71) 99921-4333 e através dos aplicativos IFood, Rappi e James.

(Foto: Reprodução/Instagram)

Priscilla Diniz

As opões são de encher os olhos e a boca d´água e vão de um coelho gigante em chocolate ao leite ou em cookies n’creme de 300g aos os ovos Ninho de Passarinho cheios de ovinhos Dragée e 1 Coelhinho de Chocolate pesando 400g. Encomendas pelos tels 999814250, 33794250/4252, já o Delivery da loja pode ser pedido pelo 996254688.

Ovo de Colher com recheio de Brigadeiro e cobertura Dragée tem 240g

(Foto: Divulgação)

Sodiê Doces

Como novidade para o período da Páscoa, a Sodiê trouxe lançamentos na linha Diet nos sabores Trufado de Chocolate ao Leite na casca de chocolate meio amargo e Trufado de Chocolate Branco na casca de chocolate branco. A doceria reforçou seu serviço de delivery em Salvador e Lauro de Freitas. Além dos ovos de Páscoa, os bolos, doces e salgados da marca podem ser encomendados nas lojas ou pelo telefone (71) 3289-3657.

(Foto: Divulgação)

Tortarelli

A doceria está com sua edição especial de Páscoa com o Ovo de Pipoca de Chocolate e com o Ovo de corte. Também tem a caixa com dois Tijolinhos de Waffle de Chocolate e o tradicional Bolo de Cenoura, que ganhou versão piscina, com 20cm de diâmetro. Os pedidos podem ser feitos através do telefone 71 33442022, site ou iFood. O cardápio está no www.tortarelli.com.br.

(Foto: Divulgação)

Mais opções

Ateliê Doce Família: @ateliedocefamilia - (71) 98831-3386

Casa Bauducco: Whatsapp: 71 99276-4042 ou Ifood / Loggi

Clarice Confeitaria: @clariceconfeitaria -(71) 3052 – 9114 / Jardim Apipema

Confeitaria Debora Cake: @confeitariadeboracake - (71) 99155-6574 / Bomfim

Doce Amor: @doceamor2629 - (71) 99366-8415 / Caixa D'água

Doces de Liz: @docesdeliz - (71) 99376 – 4259 / Imbuí

Doçuras Sátiro: @docurassatiro - (71) 98859-2755 / Vale das Pedrinhas

Kelly Pimentel Confeitaria: @kellypimentelconfeitaria - (71) 98147-1701 / Campinas de Brotas

La Doçaria Doces e Bolos: @ladocariaba - (71) 99252-6402 / Pernambués

Lali Magalhães Patisserie: @lalimagalhaes.patisserie

Mari Brigadeiro Doceria: @mariibrigadeiro - (71) 98836-3458 / Brotas

Só mais um: @somaisum.gourmet - (71) 99151-4271 / Pituba

Decoração e presente

Arte em Papel

A marca lançou kits de Páscoa exclusivos. São vários modelos com mimos e detalhes. Para fazer o pedido, basta ligar para (71) 9646-064.

Hebe Meyer

Com uma veia artística herdada dos pais, Hebe Meyer tem utilizado o período de isolamento social para produzir peças de artesanato temáticas e exclusivas que prometem deixar a decoração da Páscoa ainda mais especial. Os produtos podem ser adquiridos através do @mharts.home e pelo WhatsApp (71) 99919-8366.