Guia do acarajé delivery: 35 opções pela cidade para você encomendar o seu

Não sei se você está sabendo, mas o dendê está ameaçado de faltar em Salvador. A safra sofreu uma enorme baixa no estado e o azeite tinha esgotado nas fábricas esta semana. Segundo os distribuidores, o que existe circulando atualmente é o que foi estocado pelas baianas de acarajé. Como a gente não gosta de ver ninguém passando vontade, listamos 35 opções de delivery ou drive-thru para todo mundo providenciar logo a sua dose de óleo sagrado.

Dada a importância social e cultural do ofício das baianas de acarajé, o CORREIO dá continuidade à campanha #colecomasbaianas, que surgiu diante do apelo de muitas dessas mulheres que sustentam suas famílias com o bolinho frito no dendê. A categoria vem enfrentando dificuldades e está tendo que se reinventar durante a pandemia. Daquele característico trabalho de rua, elas agora estão recorrendo a aplicativos de entrega - com Ifood - ou vendendo no sistema drive-thru nas portas ou garagens de casa.

Segundo a Associação Nacional das Baianas de Acarajé, Mingau, Beiju e Similares (Abam), das mais de 2 mil baianas que vendem seus acarajés em Salvador, no momento cerca de 80% estão paradas ou fora de seus pontos, se virando como podem. As que trabalham nas praias (750, no total) são as mais prejudicadas. Essas perderam quase que 100% dos clientes e não sabem quando vão poder retornar. É possível colaborar através da doação de qualquer valor para a associação através de conta na Caixa Econômica Federal (Operação 003, Agência 4802, Conta Corrente: 00056-1, CNPJ 02561067000120).

Os preços nesta matéria foram consultados entre os dias 5 e 6 de agosto - é possível haver alterações já que a Bahia enfrenta baixa safra do azeite de dendê. Por via das dúvidas, garanta logo seu bolinho frito!



Acarajé de Neó

Acarajé ou abará c/ camarão R$ 12,90 | acarajé ou abará s/ camarão R$ 10,90 | kit com 12 mini acarajés R$ 25,90 |Delivery iFood, de terça a sábado, das 14h às 23h

Candeal, Tel. 99224-0891, @acarajedeneo

Acarajé da Taty

Acarajé ou abará c/ camarão R$ 10 | acarajé ou abará s/ camarão R$ 8 | bolinho de estudante R$ 5,95 | barca com 6 mini acarajés R$ 33 | Delivery iFood a partir de quinta, das 16h às 21h45

Campinas de Pirajá, T. 98246-0348

Point da Drica

Acarajé ou abará c/ camarão R$ 11 | acarajé ou abará s/ camarão R$ 9 | cocada de coco R$ 5 | passarinha R$ 10 | Delivery iFood, das 16h às 20h30.

Nova Brasília, Estrada Velha do Aeroporto, T. 98348-7474

Da Marla

Acarajé ou abará c/ camarão R$ 7 | acarajé ou abará s/ camarão R$ 5 | kit com 12 mini acarajés R$ 15 | 10 abarás congelados R$ 13 |Delivery sexta a partir das 16h e sábado, a partir das 15h

Cidade Baixa, T.99903-0152



De Tânia

Acarajé ou abará c/ camarão R$ 12,50 | acarajé ou abará s/ camarão R$ 11 | doce de tamarindo R$ 7 | passarinha R$ 7 | bolinho de estudante R$ 7 |Delivery iFood, das 14h às 22h

Cosme de Farias, T. 98714-0798

Da Dinha

Acarajé ou abará c/ camarão R$ 13,20 | acarajé ou abará s/ camarão R$ 11 | trio de acarajés (3 unidades) R$ 35,60 | 2 acarajés veganos R$ 20 |Delivery iFood, a partir de sexta, das 14h15 às 20h30.

R. Dr. José Peroba, Costa Azul, T. 98505-8381, @acarajedadinha

De Érica

Acarajé ou abará c/ camarão R$ 12 | acarajé ou abará s/ camarão R$ 10 | passarinha R$ 12 | kit 12 mini abarás R$ 25 |Delivery iFood, das 17h às 22h.

Alto das Pombas, Federação, T. 99118-0673 / 99380-7028

Acaragel

Acarajé ou abará c/ camarão R$ 12,50 | acarajé ou abará s/ camarão R$ 10 | kit acarajé, abará e coca 1L R$ 29| Delivery iFood, das 18h às 22h

IAPI, 99973-3350

De Alessandra

Acarajé ou abará c/ camarão R$ 8 | acarajé ou abará s/ camarão R$ 7 | cocadas R$ 5 | bolinho de estudante R$ 3 |Delivery das 14h às 21h (só pelo bairro)

Itapuã, 98726-2928

De Vilma

Acarajé ou abará c/ camarão R$ 5 | acarajé ou abará s/ camarão R$ 2,50 | passarinha R$ 5 | cocada R$ 2 |Drive-thru de ter a sex, das 16h às 20h.

Rua Eusébio de Queiroz, Liberdade, T. 98817-7567

De Érika

Acarajé ou abará c/ camarão R$ 10 | acarajé ou abará s/ camarão R$ 9 | 15 mini acarajés c/ camarão R$ 14|Drive-thru de qui a dom, das 16h às 22h.

R. Ranulfo de Oliveira, 624, Jardim Apipema, T. 98693-3552 / 3237-4692

De Bárbara

Acarajé ou abará c/ camarão R$ 7 | acarajé ou abará s/ camarão R$ 6 | 10 mini acarajés c/ camarão R$ 12 Drive-thru ter, qui e sáb, a partir das 15h30.

R. 7 de Setembro, 8, Itapuã, T. 98766-6706

Da Taty 2

Acarajé ou abará c/ camarão R$ 4 | acarajé ou abará s/ camarão R$ 3 | barca com 10 acarajés e um abará R$ 10 | barca com 25 acarajés e 2 abarás R$ 25 |Delivery e drive-thru, ter e qua, das 15h às 21h, qui a dom, das 15h às 22h.

Rua do Amparo, 257, Lobato, T. 99191-6302

Acarajé da Branca

Acarajé ou abará c/ camarão R$ 10 | acarajé ou abará s/ camarão R$ 7 | passarinha R$ 6 | 10 mini acarajés com camarão R$ 15 |Delivery de seg a sáb, das 15h30 às 20h30.

R. das Gaivotas, 355, Imbuí Master, T. 98710-6695 / 3017-4744

Acarajé da Márcia

Acarajé ou abará c/ camarão R$ 6 | acarajé ou abará s/ camarão R$ 5 | passarinha R$ 7 | cocadas R$ 4 |Delivery e drive-thru de seg a sex, das 15h às 21h.

Multishop da Boca do Rio, ao lado da Porteira, T. 99697-3799 ou 98515-1585

Acarajé de Mônica

Acarajé ou abará c/ camarão R$ 15 | acarajé ou abará s/ camarão R$ 10 | passarinha R$ 10 |Drive-thru de sex a dom, das 15h30 às 21h.

Ladeira da Serra Verde, 22, Nordeste de Amaralina, T. 98835-1374

De Marinalva

Acarajé ou abará c/ camarão R$ 7 | acarajé ou abará s/ camarão R$ 6 | passarinha R$ 5 | cocadas R$ 5 |Delivery e drive-thru de quarta-feira a domingo, das 16h às 21h.

Rua Sérgio de Carvalho, 801, Federação, T. 98632-9837

De Solange

Acarajé ou abará c/ camarão R$ 10 | acarajé ou abará s/ camarão R$ 8 | bolinho de estudante R$ 3 | Delivery e drive-thru de segunda a sexta-feira, das 16h às 20h.

Rua Leovigildo Filgueiras, próximo ao Colégio Sacramentinas, Garcia, T. 98797-5439

Point da Baiana

Acarajé ou abará c/ camarão R$ 8 | acarajé ou abará s/ camarão R$ 7 | passarinha R$ 6 | barca com 25 acarajés e abarás R$ 45 |Delivery em toda a cidade, das 16h às 22h.

Candeal, T. 98782-5021

De Tinga

Acarajé ou abará c/ camarão R$ 10 | acarajé ou abará s/ camarão R$ 8 | passarinha R$ 10 | barca com 25 mini acarajés e 2 abarás R$ 55 |Delivery e drive-thru de quinta-feira a domingo, das 15h às 23h30.

Rua Itabi, 170, São Cristóvão, T. 71 99376-8772, @acarajedatinga

Da Meire Rosa

Acarajé ou abará c/ camarão R$ 13 | acarajé ou abará s/ camarão R$ 11 | kit com 10 mini acarajés R$ 16 |Delivery iFood e Uber Eats, de segunda a sexta-feira, das 15h às 22h, sábado e domingo das 12h às 22h.

Extra da Rótula do Abacaxi, T. 98884-6092 / 98175-7972, @acarajedameirerosa

Da Meury

Acarajé ou abará c/ camarão R$ 10 | acarajé ou abará s/ camarão R$ 9 | 2 abarás ou 2 acarajés c/ camarão R$ 19 |Delivery iFood, Uber Eats e Rappi.

Rio Vermelho, T. 98637-8987 98710-3263, @acarajedameury0

Da Olga

Acarajé ou abará c/ camarão R$ 12 | acarajé ou abará s/ camarão R$ 10 | kit 12 mini acarajés com camarão R$ 35 |Delivery iFood e James, quinta-feira a sábado, das 16h às 21h.

Pituaçu, T. 9875-37951 / 3231-9254, @acarajedaolga

Point da Jóia

acarajé ou abará c/ camarão R$ 12,90 | acarajé ou abará s/ camarão R$ 10,90 | abará vegano R$ 7,90| Delivery iFood e Uber Eats, de seg a sex das 18h às 23h, sáb das 16h às 23h.

Mata Escura, T. 99102-9205, @pointdoacarajedajoia

Da Baiana

Acarajé ou abará c/ camarão R$ 10 | acarajé ou abará s/ camarão R$ 9 | passarinha R$ 5 |Delivery iFood, de quarta a domingo, das 18h às 23h.

Boca do Rio, T. 98781-8201, @oacarajeda_baiana

Da Paulinha

Acarajé ou abará c/ camarão R$ 10 | acarajé ou abará s/ camarão R$ 7 | abará com camarão e siri R$ 12| Delivery iFood, seg de 17h às 22h, quarta-feira a domingo, de 17h30 às 23h.

Rua Direta da Engomadeira, Final de Linha, T. 9888-93241, @acarajedapaulinha

Puro Dendê

Acarajé ou abará c/ camarão R$ 8 | kit 10 abarás ou acarajés com camarão R$ 35 | caldo verde R$ 12 |Delivery iFood, de quinta a domingo, das 16hrs às 23hrs.

Rua do Curuzu, 53, Liberdade, T. 98760-2579, @puro.dende

Tem Axé

Acarajé ou abará c/ camarão R$ 13 | acarajé ou abará s/ camarão R$ 11 | kit 14 mini acarajés com camarão R$ 16 |Delivery iFood, seg de 16h às 23h30, quinta a domingo das 16h à 0h.

Narandiba, T. 98268-1690, @temaxecozinhabaiana

Rei do Abará

Acarajé ou abará c/ camarão R$ 12 | acarajé ou abará s/ camarão R$ 11 | Kit com 15 mini acarajés com camarão R$ 38 |Delivery iFood, qui e sex das 15h às 19h, sábado e domingo das 10h30 às 16h30.

Rua Anísio Teixeira, 161, Itaigara, T. 99255-9401, @oficialreidoabara

Acarajé do Nino

Acarajé ou abará c/ camarão R$ 10 | acarajé s/ camarão R$ 8 | passarinha R$ 8 |Delivery iFood, sexta a domingo, das 15 às 22:30.

Rua Vera Cruz, 47, Pau Miúdo, T. 9273-5400, @acarajedonino

Acarajé da Gil

Acarajé ou abará c/ camarão R$ 10 | s/ camarão R$ 8 | 12 mini acarajés com camarão R$ 20 |Delivery iFood, qui a sab, 16h às 23h, dom e feriados de 11h às 23h.

São Rafael, T. 99359-9759, @acaraje.da.gil

Da Neinha

Acarajé ou abará c/ camarão R$ 12 | acarajé ou abará s/ camarão R$ 10 | kit 12 mini acarajés com camarão R$ 26 |Delivery iFood, de segunda a sábado até as 23h.

Rua Lívia Maia, 60, Santa Mônica, T. 983578768, @acarajedaneinha

Tem Dendê

Kit abará congelado com camarão R$ 35 | porção de vatapá congelado R$ 12 | Delivery iFood segunda das 16h às 23h, terça a quinta das 11h às 23, sábado e domingo das 11h às 23h.

Costa Azul, 32, T. 99222-8628, @temdendegourmet

Acarajé da Nina

Acarajé ou abará c/ camarão R$ 8 | acarajé ou abará s/ camarão R$ 6 | passarinha 8 unidades R$ 12 |Delivery iFood sábado das 17h às 23h, domingo das 8h às 23h.

Cabula/Tancredo Neves, T. 8659-8206, @acarajedanina

Acarajé da Rosa

Acarajé ou abará c/ camarão R$ 6 | acarajé ou abará s/ camarão R$ 4 | Delivery iFood de terça a domingo, de 19h às 23h.

Fazenda Grande do Retino, T. 98278-4002, @cararajedaiaia