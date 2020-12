Guia turístico morre após queda em cachoeira em cidade da Chapada

O corpo de um homem foi resgatado nesta segunda-feira (7) na Cachoeira das Andorinhas, no assentamento Boa Sorte, em Iramaia, na Chapada. Uma equipe do 8º Grupamento de Bombeiros Militar (8º GBM/Jequié) localizou o corpo preso submerso em uma galeria subterrânea da cachoeira. Ele foi identificado como Reinan do Nascimento Lago, de 34 anos, guia turístico da região que sofreu uma queda na cachoeira no domingo.

Os mergulhadores usaram uma escada para acessar o fundo do buraco. Depois da ancoragem da vítima, a equipe externa fez o içamento e retirou o corpo da água, passando-o para os cuidados dos militares da 93ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM). Os órgãos competentes foram acionados para os procedimentos legais e periciais, segundo os Bombeiros.

A prefeitura da cidade lamentou em nota a morte de Reinan, que deixa esposa e um filho. “Neste momento de dor, a prefeitura de Iramaia lamenta profundamente a perda e se solidariza com os familiares e amigos de Reinan”, diz o texto.