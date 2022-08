Guilherme de Pádua nega almoço com Bolsonaro

Guilherme de Pádua, condenado pelo assassinato da atriz Daniella Perez, negou que ele e a esposa, Juliana Lacerda, tenham almoçado com o presidente Jair Bolsonaro (PL) e a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, em Belo Horizonte (MG).

Pádua se manifestou após uma foto em que Juliana está ao lado de Michelle ganhar repercussão. O encontro aconteceu durante um culto na Igreja Batista Lagoinha, onde ele é pastor, no último dia 7.

Através de um vídeo nas redes sociais, Guilherme de Pádua afirmou que sequer chegou a participar do culto, e alegou que sua esposa enfrentou fila para tirar a foto com Michelle, de quem ela é "fã".

"A minha esposa foi ao culto, foi parabenizar o pastor Márcio porque é um pastor que tem um diferencial muito grande no Brasil, que acolhe todas as pessoas como fez comigo [...] Quando ela foi tinha ali uma fila de admiradores da primeira-dama, a minha esposa vai nessa fila sem ninguém saber quem ela é, sem a primeira-dama imaginar quem ela é, e tira uma fotografia, como uma fã, depois disso ela envia essa foto para o pai, o pai orgulhoso manda [a imagem] para parentes, e agora isso cai na mão da imprensa", declarou.

Pádua diz que tem "ficado quieto" desde o lançamento do documentário "Pacto Brutal: O Assassinato de Daniella Perez", da HBO Max, uma vez que a produção colocou o crime que cometeu em 1992 sob evidência novamente.

Juliana comenta sobre foto com Michelle

A mulher de Guilherme de Pádua, Juliana Lacerda, negou que o casal tenha intimidade com o presidente Jair Bolsonaro (PL), e com a primeira-dama Michelle Bolsonaro.

De acordo com a colunista do site Em Off, Fábia Oliveira, os dois casais também teriam se encontrado em um almoço no mesmo dia. Na oportunidade, Juliana e Michelle tiraram uma foto que viralizou nesta sexta (12). Juliana, no entanto, afirma que essa foi a única interação entre ela a primeira-dama.

Ela publicou um vídeo nas redes sociais explicando o ocorrido. "Gente, vazou uma foto minha com a primeira-dama, falando que eu sou amiga íntima dela, e isso é mentira. A imprensa consegue ser muito suja, é mentira. Eu simplesmente estava em uma comemoração dos 50 anos do pastor Márcio, e ela estava presente nessa festa. E eu, como todos ali, estava em uma fila para poder tirar foto com ela."

"Eu nunca troquei uma palavra sequer com ela. Nunca mesmo. Ela nem sabia quem eu era. Ela simplesmente foi lá, gentil que é, uma pessoa extremamente simples, uma mulher de Deus, porque eu sou fã, e ela tirou essa foto comigo, como [com] todos ali nessa fila, nessa comemoração. Foi apenas isso", relatou.