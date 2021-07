Guilherme Santos e Pablo Siles desfalcam o Vitória

Dois jogadores que participaram do gol do triunfo contra a Ponte Preta vão desfalcar o Vitória na próxima rodada da Série B. O volante Peblo Siles e o atacante Guilherme Santos levaram o terceiro cartão amarelo e vão cumprir suspensão contra o CSA, adversário de sábado (24). O jogo será às 21h, no estádio Rei Pelé, em Maceió.

A jogada que originou o gol de Pablo Siles e, consequentemente, o triunfo por 1x0 contra a Macaca, na última terça-feira (20), começou nos pés de Guilherme Santos. Aos sete minutos, o atacante aproveitou lançamento e tocou na medida para Cedric. O lateral arriscou de fora da área e carimbou o travessão. Pedrinho recuperou a bola e passou para Pablo Siles. De muito longe, o volante chutou certeiro, a bola pegou efeito, enganou o goleiro Ivan e estufou a rede.

O Vitória é o 15º colocado, com 12 pontos, um a mais que o Cruzeiro, que abre o grupo de degola, em 17º lugar.