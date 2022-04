Gustavo é eliminado e Paulo André é novo líder no BBB22

Gustavo é o 15º eliminado do Big Brother Brasil 22. Ele se despediu da casa com 81,53% dos votos do público. Eliezer recebeu 16,08% e Paulo André, 2,39%.

A uma semana da grande Final, eles precisaram se despedir rapidamente e seguir o jogo. Gustavo então se levanta do sofá e se despede dos amigos e de seu maior 'rival' na casa, Eliezer. Os dois se abraçam.

Ao se encaminhar para a saída, Gustavo diz: "Valeu, gente. Até semana que vem. Foi uma honra!".

Novo líder

Paulo André venceu a prova e é o novo Líder do BBB 22. Além de conquistar a liderança, o brother ainda garantiu uma vaga no Top 4. Paulo André deu a única pulseira do VIP para Arthur.

Na prova, eles precisaram encaixar as 4 bolinhas nos locais indicados e apertar o botão. Em tempo recorde, o atleta olímpico foi quem se saiu melhor na disputa, conquistando a liderança. Douglas Silva foi o último da Prova e está no Paredão.