Gustavo marca e aspirantes do Bahia vencem amistoso com o Retrô

O time de aspirantes do Bahia segue em preparação para o Campeonato Baiano e na tarde desta quarta-feira (8) venceu o amistoso contra o Retrô-PE, por 1x0. O único gol da partida foi marcado pelo atacante Gustavo, no segundo tempo.

O duelo contra o Retrô foi o terceiro amistoso do time comandado por Dado Cavalcanti. Antes, a equipe de aspirantes havia vencido o Bahia de Feira por 1x0, e um combinado de atletas e ex-atletas, por 3x0. A partida contra os pernambucanos foi disputada no CT de Praia do Forte.

Em um primeiro tempo de muita intensidade, mas com poucas chances, o Bahia conseguiu criar as melhores oportunidades e chegou a ter um gol anulado. Mostrando boa movimentação, o atacante Saldanha parou na trave.

O gol que deu o triunfo ao tricolor saiu logo nos primeiros minutos da segunda etapa. Depois do cruzamento de Lepu, Gustavo chutou rasteiro e venceu o goleiro Jean.

Dado Cavalcanti aproveitou a partida para observar alguns atletas, entre eles o atacante Régis, que veio da Chapecoense.

O Bahia formou com: Fernando (Matheus Claus), Lepu (Lucas Rodrigues), Ignácio, (Fábio Alemão), Anderson (Jaques) e Mayk (Pará); Edson (Paulinho), Ramon (Luciano Buiu) e Caio Mello (Cristiano); Gabriel Esteves (Régis), Gustavo (Dimitri) e Saldanha (Caíque).

A estreia do Bahia no Campeonato Baiano será no dia 22 de janeiro, uma quarta-feira, contra a Juazeirense, em Juazeiro, às 21h30.